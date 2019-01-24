Trump Venezuela muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıdı, dünya bölündü

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da muhalefet lideri Juan Guaido’yu resmen devlet başkanı olarak tanıdı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Washington’la ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı.

İlk aşamada Türkiye’nin de aralarında bulunduğu dört ülke karara tepki gösterirken sekiz ülke destek açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü.

Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti.

Trump kısa açıklamasında şunları söyledi: “Venezeula halkının seçtiği tek meşru hükümet kolu olan Millet Meclisi, Nicolas Maduro’nun gayrı meşru ilan edilmesi ve başkanlık makamının boş kalması için çağrıda bulundu. Venezuela halkı cesur biçimde Maduro’ya ve rejimine karşı durarak, özgürlük ve hukukun üstünlüğünü talep etti.”

Kararın ardından Maduro taraftarları ve karşıtlarının sokak gösterilerine başladığı belirtiliyor.

ABD Başkanı’nın açıklaması, ülkede binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen protestoların yaşandığı anda ve Guaido’nun başkanlık güçlerini üstleneceğini ilan etmesinin hemen ardından geldi.

Pompeo orduyu ‘göreve çağırdı’

Trump’ın ilanını Beyaz Saray da Twitter hesabından duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, Venezuela ordusuna ve güvenlik kuvvetlerine demokrasiyi destekleme ve vatandaşları koruma çağrısı yaptı.

Maduro: ABD’li diplomatlar 72 saat içinde gitsin

Maduro Chavez’in halefi. Foto: Reuters

Maduro karar üzerine yaptığı açıklamada “Hür Venezuela halkı önünde, emperyalist ABD hükümetiyle politik ve diplomatik ilişkileri kestiğimizi açıklıyorum. ABD’nin bütün diplomatik ekibine, ülkeyi terk etmesi için 72 saat veriyorum” dedi.

ABD’den sonra sekiz ülke daha tanıdı

Trump’ın açıklamasının ardından Brezilya, Kanada, Paraguay, Kolombiya, Arjantin, Peru, Ekvador ve Kosta Rika da Guaido’yu devlet başkanı olarak tanıdığını ilan etti.

Maduro’ya destek veren ülkeler

Karara karşı Maduro’ya desteğini açıklayan ilk ülkeler Türkiye, Rusya, Meksika, Küba ve Bolivya oldu.

AB’den Trump’a destek

ABD Konseyi Başkanı Donald Tusk da ABD’nin kararına destek vererek “Umarım tüm Avrupa Venezuela’daki demokratik güçlere destek verir” dedi.

Guaido, yeni seçimler yapılana kadar geçici hükümet kurulmasını talep ediyor.

Trump’ın böyle bir hamle yapacağını Amerikan CNN televizyonu öne sürmüştü.

New York Times (NYT) gazetesi ise birkaç ay önce ABD hükümetinin yapılacak bir darbe için Venezuela askeri yetkilileriyle gizlice görüştüğünü iddia etmişti.