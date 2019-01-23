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Trump, Venezuela’da muhalefet liderini resmen devlet başkanı olarak tanıdı (video)

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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı, kendisini devlet başkanı ilan etti; Trump yönetimi tanıdı
Trump, Venezuela’da muhalefet liderini resmen devlet başkanı olarak tanıdı (video)

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin “geçici devlet başkanı” olarak tanıdığını açıkladı.

Ekonomik ve siyasi krizin her geçen gün derinleştiği Venezuela’da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun görevini bırakmasını isteyen muhalefet dev gösteri için sokaktaydı. Muhalefet lideri Juan Guaido seçim yapılana kadar kendisini ülkenin geçici cumhurbaşkanı ilan etti. Trump yönetimi Guaido'yu tanıdığını açıkladı.

Salı günü akşam saatlerinde Venezuela’da en az 60 mahallede düzenlenen eylemlerin ardından muhalefet sosyalist lider Maduro’nun devrilmesi amacıyla kitlesel bir yürüyüş düzenlendi. Protestolar 1958 yılında askeri rejimin düşmesinin 61. yılına denk geldi.

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido protestoları “Halkla tarihi randevu” olarak nitelemişti. Juan Guaido, yemin ederek ülkede yeni seçim yapılana kadar kendisini Venezuela'nın geçici cumhurbaşkanı ilan etti.

Trump yönetimi de Venezuela muhalefet liderini geçici cumhurbaşkanı olarak tanıdığını açıkladı. Diğer ülkelere de Guaido'yu geçici cumhurbaşkanı olarak tanımaları çağrısında bulundu. ABD Başkanı yazılı açıklamada "Venezuela halkının güvenliğine yönelik herhangi bir tehditten doğrudan gayrimeşru Maduro rejimini sorumlu tutmaya devam edeceklerini" belirtti.

Reuters haber ajansına bilgi veren kaynaklara göre, Venezuela'da durum daha da kötüleşirse Trump yönetimi Venezuela'nın petrol sektörünü hedef alan yeni yaptırımları devreye sokabilir. Henüz alınan bir karar yok ama Trump yönetimi ABDli enerji şirketlerini konuyla ilgili bilgilendirdi.

“Sizden darbe yapmanızı istemiyoruz”

Guaido, Pazartesi günü Venezuela ordusuna “Sizden darbe yapmanızı istemiyoruz, ateş açmanızı istemiyoruz. Sizden bize ateş açmamanızı istiyoruz” sözleriyle seslenmişti.

Reuters haber ajansına konuşan Guaido, cumhurbaşkanı olması halinde orduda saf değiştiren askerlere ve yetkililere hukuki koruma sağlayacağını ancak kötü şeyler yapanların da adalet önünde hesap vermesi gerektiği mesajını vermişti.

Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan Pence’e Cevap: “Yankee, evine git”

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Maduro yönetimine karşı çıkan Venezuelalılara desteğini açıklamış, Maduro için “Meşruiyeti olmayan bir diktatör” olarak nitelemiş, “Maduro gitmeli” diye yazmıştı.

İspanyolca mesaj da paylaşan Mike Pence “Venezuela halkı seslerini yarın duyururken, Amerikan halkı adına size şunu söylüyoruz: estamos con ustedes (Sizin yanınızdayız). Demokrasi yeniden tesis edilene ve sizler doğuştan gelen Libertad (Özgürlük) hakkınızı yeniden alana kadar sizin yanınızda olacağız” diye yazmıştı.

Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez Mike Pence’e basın toplantısında “Yankee, evine git” sözleriyle yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Venezuela’da “aşırı sağın ülkede istikrar ve huzuru bozma planlarına” tepki gösterdi.

Venezuela’da 2017 yılında Kongre’nin yetkilerini geçersiz kılan hükümet yanlısı Anayasa Mahkemesi Guaido’yu meclis başkanı olarak tanımadığına hükmetti ve Danıştay'dan bir suç işleyip işlemediğinin incelenmesini istedi.

Maduro, 10 Ocak’ta uluslararası arenada usulsüz olarak değerlendirilen seçimlerin ardından yemin ederek göreve gelmişti. Maduro döneminde en kötü ekonomik krizini yaşayan Venezuela’da enflasyonun bu yıl yüzde 10 milyona ulaşması bekleniyor.

Venezuela’da Maduro döneminde çok sayıda muhalif aktivist sokak gösterileriyle Maduro’yu devirmeyı amaçladıkları gerekçesiyle 2014-2017 yıllar arasında cezaevine konuldu. 2017’deki gösterilerde polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda 25 kişi hayatını kaybetmişti. Milyonlarca Venezuelalı son yıllarda ekonomik krizin derinleşmesi sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

 

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