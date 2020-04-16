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Trump: Veriler vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor

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Trump: Veriler vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor
Trump: Veriler vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor

BD Başkanı Trump, “Koronavirüsle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, “en yüksek seviye” noktasını geçtiklerini ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin düşüşe geçtiğini açıkladı.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nün Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında bir konuşma yaptı.
Virüse karşı verdikleri mücadelenin sonuçlarını görmeye başladıklarını aktaran Trump, “New York kentinde yeni vakalar azalıyor, Detroit ve Denver’de istikrar sağlandı, Washington DC, Baltimore gibi bölgelerde de ilerleme var. Houston ve New Orleans’da da vakalar düşüyor. “Koronavirüsle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor.” dedi.

Trump, ülke ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili eyalet valileri ile görüştüklerini ve bu konuda yarın bir açıklama yapacaklarını belirterek, “Bazı eyaletler, 1 Mayıs’tan önce ekonomilerini yeniden faaliyete geçirebilir.” diye konuştu.

Virüs salgınından önce ABD ekonomisinin tarihinin en iyi günlerini yaşadığını belirten Trump, “Bu denli ölüm ve yıkımı görmek korkunçtu.” ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütünü “Çin’in piyonu” olarak niteledi
Trump, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonları durdurduklarını anımsatarak, DSÖ’nün salgın konusundaki muhtemel “ihmal ve örtbaslarını” da incelediklerini belirtti.

Trump, “Neler olduğunu anlamamız uzun zaman aldı. Ancak, DSÖ’nün (Çin’de) neler olduğunu bildiğine dair içimde bir his var. DSÖ, ülkelerin sınırlarını virüse karşı korumakta başarısız oldu. Bu büyük bir hataydı. Belki de bir hata değildi ve DSÖ birçok şeyi biliyordu.” ifadesini kullandı.
DSÖ’nün, ABD’nin Çin’e sınırlarını kapatma kararına da karşı çıktığını anımsatan Trump, “DSÖ hakkında içimde kötü hisler var. DSÖ, Çin’in piyonu ve Çin odaklı çalışıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump’tan Kongre’ye “resmi tatil etme” hakkını kullanma tehdidi
Öte yandan federal hükümetteki birçok pozisyonun boş olduğunu ve bu pozisyonlar için sunduğu adayların Kongre’de onaylanmadığını kaydeden Trump, gerekirse bu konuda da harekete geçeceğini kaydetti.
Trump, “Senato ya görevini yerine getirip, bizim adaylarımızı onaylasın, ya da anayasal haklarımı kullanarak hem Senato’yu hem de Temsilciler Meclisini tatile sokarım. Böylece de kendi atamalarımı, kendim yaparım. Şu anda hükümette doldurulması gereken birçok pozisyon var ve salgın döneminde buraya gelecek insanlara ihtiyacımız var.” değerlendirmesini yaptı.

ABD’de hem Senato hem de Temsilciler Meclisi virüs kapsamında 3 Mayıs’a kadar uzaktan çalışma kararı aldı. ABD’de “acil durum” olmasına rağmen, Kongrenin her iki kanadı da resmi tatilde olmadığı için Trump tek başına hareket ederek, Senato’nun onayı olmadan atama yapamıyor.

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