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Trump, vize yasağına karşı çıkan Adalet Bakanı'nı görevden aldı

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Trump, vize yasağına karşı çıkan Adalet Bakanı'nı görevden aldı
ABD Başkanı Donald Trump, vize sınırlamasının "yasal olarak problemli" olduğunu açıklayan Adalet Bakanı'nı görevden aldı.

Eski başkan Barack Obama döneminde Adalet Bakanı yardımcılığı görevine getirilen Sally Yates, Trump'ın aynı koltuğa aday gösterdiği Jeff Sessions Senato onayı alana dek "vekaleten" Bakanlık görevini yürütüyordu.

Beyaz Saray'dan görevden almaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yates'in kuruma ihanet ettiği" ifade edilerek, Virginia eyaletinden savcı Dana Boente'nin vekaleten Bakanlık koltuğuna atandığı açıklandı.

Trump, görevden almadan bir süre önce attığı tweet'te, Sally Yates için, "Obama'nın Adalet Bakanı" ifadesini kullanmıştı.

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""Demokratlar kabine seçimlerimin atanmasını politik sebeplerle geciktiriyor. Engellemekten başka ellerinden gelen bir şey yok. Şimdi de Obama'nın Adalet Bakanı."

Sally Yates, Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapanlara gönderdiği mektupta, yönergenin mahkemeye taşındığını hatırlatarak şunları söylemişti:

"Ben, bu kurumun ana görevleri olan; 'daima adaleti arama ve doğrunun yanında olma' hususlarında yasalar önünde alacağımız pozisyon açısından sorumluyum."

Sally Yates, Barack Obama döneminde, Adalet Bakanı Loretta Lynch'in yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Obama'nın görevi Trump'a devretmesi sonrası ise yeni başkanının "isteği" ile vekaleten Adalet Bakanlığı görevini üstlenmişti.

BEYAZ SARAY: YATES ADALET BAKANLIĞI'NA İHANET ETMİŞTİR

Beyaz Saray'dan görevden almaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sally Yates, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının hayatlarını koruyacak bir kararnameyi uygulamaya koymayı reddederek Adalet Bakanlığı'na ihanet etmiştir. Bu kararnamenin yasallığı Adalet Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından onaylanmıştır.

"Yates, Obama yönetimi tarafından atanmış olup, sınırlarımızı korumak konusunda zayıf, yasadışı göçü engellemek konusunda daha da zayıftır.

"Artık ülkemizi korumak konusunda ciddi olmanın zamanı gelmiştir. Yedi tehlikeli yerden, ülkemize gelecekler konusunda 'sert inceleme' yapılması aşırıya kaçmak değildir. Bu ülkemiz için anlaşılabilir ve gerekli bir adımdır."

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