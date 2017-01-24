 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.048
  • Altın 147,273
  • Dolar 3,7683
  • Euro 4,0468
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -9 °C
FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Trump yabancı ülkelerden ödeme mi alıyor?

» »
Trump yabancı ülkelerden ödeme mi alıyor?
ABD'de bir grup avukat, yeni Başkan Donald Trump aleyhinde "yabancı ülke yönetimlerinden ödeme almak" ve bu yolla "Anayasayı ihlal etmekten" dava açmaya hazırlanıyor.

Cuma günü Kongrede yemin ederek görevine başlayan Başkan Trump, dünya genelindeki yatırımlarının görevine etki ettiği gerekçesiyle ülkedeki bazı hukukçuların hedefi oldu.

Washington Sorumluluk ve Etik Grubu (CREW) tarafından açılacağı belirtilen davada, ülke yöneticilerinin yabancı bir ülkeden kazanç sağlamasını yasaklayan ilgili federal yasaya atıf yapılacağı kaydedildi.

Buna göre, Trump'ın yabancı ülkelerdeki yatırımları üzerinden herhangi bir kazanç sağlayıcı işlem yapamayacağı, ancak uluslararası otelleri üzerinden bunun ihlal edildiği iddia ediliyor.

Trump, konuyla ilgili bir süre önce yaptığı açıklamada, yabancı hükümetlerden gelen otel gelirlerini ABD Hazinesine aktaracağını belirtmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meksikalı uyuşturucu baronu Guzman ABD'ye iade ediliyor20 Ocak 2017 Cuma 11:43
  • New York'ta Trump karşıtı gösteri20 Ocak 2017 Cuma 11:41
  • Guantanamo'dan bir tutuklu Suudi Arabistan'a gönderildi20 Ocak 2017 Cuma 11:34
  • ABD tarihinde verilen en fazla ceza indirimi oldu20 Ocak 2017 Cuma 10:44
  • Washington'da Trump için karşılama töreni20 Ocak 2017 Cuma 10:39
  • "Haklarıma saygı gösterildiği sürece her zaman ABD'ye gitmekte istekli oldum"20 Ocak 2017 Cuma 10:38
  • Trump'ın başkanlığına iki kala CIA'den dikkat çeken karar19 Ocak 2017 Perşembe 23:10
  • Obama, Beyaz Saray'daki son basın toplantısını gerçekleştirdi19 Ocak 2017 Perşembe 10:56
  • Donald Trump: Tweet atmaya devam edeceğim19 Ocak 2017 Perşembe 10:25
  • Bir balık türüne de "Obama" adı verilmişti...19 Ocak 2017 Perşembe 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti