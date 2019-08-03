  • BIST 99.679
  • Altın 257,559
  • Dolar 5,5481
  • Euro 6,1647
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Trump: Yeni nükleer füze anlaşmasına Rusya'nın yanı sıra Çin de dahil olmalı

» »
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) alternatif olarak yeni bir anlaşma hazırlanması ve buna Rusya'nın yanı sıra Çin'in de dahil olması gerektiğini söyledi.
Trump: Yeni nükleer füze anlaşmasına Rusya'nın yanı sıra Çin de dahil olmalı

ABD, 1987 yılında Sovyetler Birliği'yle imzaladığı ve bu ülkenin dağılması sonrası Rusya'nın taraf olduğu INF anlaşmasından dün çekilmişti.

Trump, Rusya ve Çin'le konuyu konuştuğunu ve iki ülkenin de "çok çok istekli" olduğunu söyledi.

ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesi, nükleer silahlanma yarışı endişelerine yol açmıştı.

Trump, nükleer silahlanma yarışının nasıl engelleneceği sorusuna ise Rusya ile bir nükleer anlaşma üzerine görüştüklerini söyleyerek yanıt verdi ve "Onlar bazı nükleer silahlarını yok etsin, biz de yok edelim" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amazonlar'da 1 ayda bin kilometrekareden fazla ormanlık alan tahrip edildi29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:17
  • Trump Meksika sınırına duvarı Pentagon fonlarıyla örebilecek28 Temmuz 2019 Pazar 12:10
  • Brezilya’da polis kılığına giren soyguncular havalimanından 750 kilo altın çaldı26 Temmuz 2019 Cuma 11:35
  • Türkiye adına lobicilik yapmakla yargılanan Refikyan suçlu bulundu25 Temmuz 2019 Perşembe 10:11
  • Brezilya Amazonu’nda dış dünyayla temas etmemiş kabile görüntülendi23 Temmuz 2019 Salı 21:35
  • Trump: Afganistan'daki savaşı bir haftada bitirebilirim, sadece 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum23 Temmuz 2019 Salı 17:04
  • ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran rejiminin yalan söyleme konusunda uzun bir geçmişi var22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:16
  • Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi19 Temmuz 2019 Cuma 21:27
  • ABD başkenti dev bir seks skandalının eşiğinde mi?18 Temmuz 2019 Perşembe 14:57
  • Amerikan F-35 jeti, Rus Su-35 ile karşılaşsa ne olur?18 Temmuz 2019 Perşembe 13:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti