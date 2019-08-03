Trump: Yeni nükleer füze anlaşmasına Rusya'nın yanı sıra Çin de dahil olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) alternatif olarak yeni bir anlaşma hazırlanması ve buna Rusya'nın yanı sıra Çin'in de dahil olması gerektiğini söyledi.

ABD, 1987 yılında Sovyetler Birliği'yle imzaladığı ve bu ülkenin dağılması sonrası Rusya'nın taraf olduğu INF anlaşmasından dün çekilmişti.

Trump, Rusya ve Çin'le konuyu konuştuğunu ve iki ülkenin de "çok çok istekli" olduğunu söyledi.

ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesi, nükleer silahlanma yarışı endişelerine yol açmıştı.

Trump, nükleer silahlanma yarışının nasıl engelleneceği sorusuna ise Rusya ile bir nükleer anlaşma üzerine görüştüklerini söyleyerek yanıt verdi ve "Onlar bazı nükleer silahlarını yok etsin, biz de yok edelim" dedi.