  • BIST 1.314
  • Altın 466,848
  • Dolar 7,9281
  • Euro 9,3994
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2 pozitif vaka!

Trump Yenilgiyi Kabul Etti: Biden’la Çalışın

» »
ABD'de sancılı bir seçim sürecinin ardından halen oylara itiraz eden ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilgiyi kabul ettiğine dair ilk işaret geldi. Trump'ın ekibine, "Biden'ın geçiş takımı ile işbirliği yapın" dedi.
Trump Yenilgiyi Kabul Etti: Biden’la Çalışın

Seçim sonuçlarına yaptığı başvurular tek tek itiraz edilen ABD Başkanı Donald Trump yenilgiyi kabullenmeye başladı… Trump dün, kendi ekibiyle yaptığı toplantıda Demokratlar’ın adayı ve seçimi kazanan Joe Biden’ın geçiş takımıyla işbirliği yapılması talimatını verdi.

Michigan’dan seçim sonuçlarının gelmesiyle birlikte birçok Cumhuriyetçi senatör ve iş insanının Trump’a “Görevi artık devret” çağrısının ağırlık kazanmasıyla ABD Başkanı’nın bu adımı attığı tahmin ediliyor.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, Biden’ın geçiş sürecini başlatmak için imzalanması gereken belgeleri vermeyen Emily Murphy isimli memura talimat verdiğini söyledi. Murphy’nin ülkesine sadık bir çalışan olduğunu söyleyen Trump, “Geçiş süreci için ilk protokolleri başlatması için talimat verdim ve kendi ekibime de geçiş süreci için işbirliği yapmalarını söyledim” dedi.

Trump bu açıklamadan yaklaşık 4 saat sonra ise Twitter’dan yine seçimi kaybetmediğini söyledi. Trump, “Bu demek değildir ki ABD tarihinin en usulsüz seçimlerine itirazlarımız sürmeyecek. Sahte oylara boyun eğmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Başkanı Trump'ın Oğlu Donald Trump Jr. Kovid-19'a Yakalandı21 Kasım 2020 Cumartesi 14:30
  • Trump’tan 51 Yıl Sonra İlaç Fiyatlarıyla İlgili Kritik Hamle21 Kasım 2020 Cumartesi 10:05
  • Amerikalı çift, yeni evlerinden çıkan 25 bin dolar değerinde altın ve gümüş parayı iade etti20 Kasım 2020 Cuma 21:40
  • Georgıa'da Yeniden Oy Sayımının Ardından Joe Bıden'ın Kazandığı Teyit Edildi20 Kasım 2020 Cuma 11:32
  • Trump'ın Avukatı Seçimlerin Sonucunu Değiştirecek Kadar Çok Delilleri Olduğunu İddia Etti20 Kasım 2020 Cuma 11:12
  • ABD Hazine Bakanlığı FED'den Kullanılmayan Kovid-19 Fonlarını İade Etmesini İstedi20 Kasım 2020 Cuma 10:52
  • ABD'de Kovid-19 Rakamları Endişe Verici Boyutlara Ulaştı19 Kasım 2020 Perşembe 20:30
  • ABD Temsilciler Meclisi, Libya İstikrar Yasası'nı Kabul Etti19 Kasım 2020 Perşembe 11:20
  • ABD ordusunun, namaz uygulaması kullanan Müslümanların verilerini topladığı iddia edildi18 Kasım 2020 Çarşamba 22:00
  • Seçimleri Kaybetti Ama Kovmaya Devam Ediyor18 Kasım 2020 Çarşamba 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti