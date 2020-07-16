Trump yönetimi, milyonlarca Çinlinin ABD'ye girişini yasaklamayı düşünüyor

Amerikan New York Times gazetesi, dört farklı kaynağa dayandırdığı bilgide ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çin Komünist Partisi üyesi milyonlarca Çinli ve ailesinin ülkeye girişini yasaklamaya yönelik çalışma yaptığı iddia edildi.

Bunun, Trump'ın 2017'de imzaladığı kararnameyle bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat yasağının bir benzeri olacağı ifade edildi.

Trump yönetiminin ayrıca halihazırda ABD’de bulunan Çin Komünist Partisi üyeleri ve ailelerinin vizesini iptal etmeyi düşündüğü, bunun yanında Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerlerinin ve devlete ait işletmelerin başkanlarının ülkeye girişini yasaklamak istediği belirtildi.

New York Times gazetesi, Çin Komünist Partisi’nin 92 milyona ulaşan üyesi olduğu göz önüne alındığında, Trump’ın bu tür tekliflerinin uygulanmasının zor olacağını düşünüyor.

2018 yılında ABD’ye 3 milyona yakın Çin vatandaşı giriş yaptı.

ABD ile Çin arasındaki gerilim, son dönemde Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası ve Washington tarafından güvenlik tehdidi olarak görülen Çinli telekom devi Huawei nedeniyle artmıştı.

ABD yönetimi, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" iddia ettiği Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirmişti.