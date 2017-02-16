 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.334
  • Altın 145,688
  • Dolar 3,6669
  • Euro 3,8965
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

Trump yönetiminde bir fire daha: Çalışma Bakanı adayı Puzder çekildi

» »
Trump yönetiminde bir fire daha: Çalışma Bakanı adayı Puzder çekildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifasının ardından Çalışma Bakanlığı için önerdiği Andrew Puzder de adaylıktan çekildi.

Trump ve Çalışma Bakanlığına aday gösterdiği Puzder

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifasının ardından Çalışma Bakanlığı için önerdiği Andrew Puzder de adaylıktan çekildi.

Yazılı açıklamasında Trump'a kendisini aday gösterdiği için teşekkür eden Puzder, "Ailemle yaptığım dikkatli değerlendirme sonucunda Çalışma Bakanlığı adaylığından çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, basına ve istihbarat kuruluşlarına tepkili

Cumhuriyetçiler de Flynn hakkında soruşturma istiyor

Hardee's ve Carl's Jr. adlı restaurantlar zincirinin icra kurulu başkanı milyarder Puzder, kadınlar ve restaurantlarında çalışanlar hakkında söyledikleri nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi.

Puzder'a yönelik muhalefette, asgari ücretin artırılmasına karşı çıkması ve yasal olmayan işçi çalıştırmasının yanı sıra eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları etkili oldu.

Puzder, Trump'ın kabinesinde Kongre'de onay sürecini beklemeden çekilen ilk bakan adayı oldu.

Eski karısı Lisa Fierstein, 1990'da ünlü televizyon programı Oprah Winfrey Show'a kimliğini gizleyerek konuk olmuş ve evde şiddet gördüğünü söylemişti.

Fierstein'ın ifadeleri Puzder'in onay süreci öncesinde ABD Senatosu'na da gönderilmişti.

Puzder ve Fierstein 1987 yılında boşanırken, Fierstein daha sonra iddialarını geri çekmişti.

Puzder'in adaylığı 30 farklı kentte protesto edilmişti

"Böyle biri nasıl çalışanları savunabilir ki?"

Hamburger restaurantları Carl's Jr ve Hardee's'de çalışanlar da maaşlarının haksızca düşürülmesi ve iş yerinde cinsel tacize uğradıkları yönünde şikayetlerde bulundu.

Güney Carolina eyaletinin Senatörü Tim Scott, Cumhuriyetçi Parti'den Puzder'in adaylığına en sert çıkışı yaparken, "Çalışanlara elden maaş ödeme, yasadışı göçmen çalıştırma ve Amerikan iş gücüne yönelik bazı yorumların ifşasından sonra O'nun adaylığıyla ilgili ciddi kaygılarım var" demişti.

Çalışanlarının iddialarına atıfta bulunan Scott, "Böyle biri nasıl çalışanları savunabilir ki?" diye sormuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD Suriye’de uranyum kullanmış15 Şubat 2017 Çarşamba 10:21
  • Paraguay'da 25 ton Venezuela Bolivarı ele geçirildi15 Şubat 2017 Çarşamba 10:13
  • Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn istifa etti14 Şubat 2017 Salı 09:57
  • Trump'ın vize yasağına Virginia eyaletinden iptal14 Şubat 2017 Salı 09:33
  • Meksika'da Trump karşıtı gösteri13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Uluslararası Af Örgütü'nden ABD'deki göçmenlere yönelik baskılarla ilgili açıklama13 Şubat 2017 Pazartesi 09:34
  • New York'taki yahudilerden Trump karşıtı miting13 Şubat 2017 Pazartesi 09:32
  • ABD'de kürtaj karşıtları sokaklara çıktı13 Şubat 2017 Pazartesi 08:31
  • Trump: "Japonya'nın yüzde 100 arkasındayız"12 Şubat 2017 Pazar 10:47
  • BM'den ABD'nin Filistin itirazına cevap12 Şubat 2017 Pazar 10:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti