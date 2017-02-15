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Trump yönetimine Flynn hakkında soruşturma baskısı

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Trump yönetimine Flynn hakkında soruşturma baskısı
Demokrat Parti üyelerinin ardından Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen üyeleri de Fylnn'in Rusya ile bağları hakkında geniş bir soruşturma açılması çağrısına destek verdi.

Demokratlar, Michael Flynn'in Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile telefon görüşmelerinin detaylarının ortaya çıkması için soruşturma başlatılmasını istemişti.

Beyaz Saray dün Trump'ın, Flynn'in Rus yetkililerle telefon konuşmalarının sorunlu olduğunu "haftalar öncesinden bildiğini" açıklamıştı.

Michael Flynn göreve gelmeden önce yasa dışı olarak Kislyak ile ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar hakkında görüştüğü iddiaları üzerine istifaya zorlanmıştı.

'Endişe verici bir işaret'

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörlerinden John McCain, Flynn'in istifasının "mevcut ulusal güvenlik aygıtının iyi işlemediğine dair endişe verici bir işaret" olduğunu söyledi.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi üyesi Senatör Roy Blunt da Trump ile Rus yetkililer arasındaki bağlantı iddialarının soruşturulmasını istedi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi üye Devin Nunes de bu iddiaların soruşturulması gerektiğini açıkladı ve FBI'ın neden Flynn'in konuşmalarını kaydettiğini de açıklamasını istedi.

Ancak Cumhuriyetçiler Flynn hakkındaki soruşturmanın bağımsız kurumlarca yapılmasına sıcak bakmıyor.

Demokrat Partili Adam Schiff, Flynn'in istifasının Trump'ın seçim kampanyasıyla Rusya arasındaki bağa dair soruları ortadan kaldırmayacağını söyledi.

Demokrat kongre üyeleri John Conyers ve Elijah Cummings, Adalet Bakanlığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in göreve gelmeden önce bir Rus yetkiliyle görüşme yaptığını haftalar öncesinden bilmesine rağmen harekete geçmemesi tepkilere neden oldu.

 

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