Trump, Yüksek Mahkeme üyeliğine adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi üyeliği için Neil Gorsuch’u aday gösterdiğini açıkladı. 49 yaşındaki federal temyiz mahkemesi hakimi Gorsuch, çeyrek yüzyıldır bu pozisyona aday gösterilen en genç isim oldu.

Neil Gorsuch, aday gösterildiği pozisyon için Senato onayı alması gerekiyor. Senato’da bulunan Demokratlar, “aşırı muhafazakar” birinin aday gösterilmesi halinde süreci kilitleme tehdidinde bulunmuşlardı.

ABD Başkanı Trump, yaptığı konuşmada Gorsuch’u, “eşi olmayan bir hukuk eğitimi almış mükemmel bir entellektüel, Anayasa’nın kelimesi kelimesine uygulanmasına bağlı biri” olarak tanımladı.

Neil Gorsuch ise adaylığı kabul konuşmasında, “tarafsızlık ve bağımsızlığın yanında meslektaş dayanışması ve cesaret hakimlerden beklenen özelliklerdir” dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin hukuki anlamda son sözü söylediği konular arasında, federal hükümet ve eyaletler arasındaki anlaşmazlıklar, idam kararları, tartışmalı kanunlar gibi başlıkları öne çıkıyor.

Her yıl 100’den daha az davaya bakıyor ve önemli kararlarla ilgili açıklamaları Haziran ayında yapıyor.

Yüksek Mahkeme’de ABD Başkanı tarafından aday gösterilerek Senato tarafından onaylanan 9 hakim “hayat boyu” görev yapıyor.

Trump döneminde Yüksek Mahkeme’nin önüne gelmesi beklenen konular arasında, seçmen hakları, kürtaj ve muhtemelen de göçmenleri yasaklayan son başkanlık önergesi bulunuyor.