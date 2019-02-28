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Trump zorda: "Cohen'in ifadelerinin yüzde 95'i yalan"

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"Böyle önemli bir zirvenin ortasında duruşmayı yapmak inanılmaz"
Trump zorda: "Cohen'in ifadelerinin yüzde 95'i yalan"

ABD Başkanı Donald Trump, eski avukatı Michael Cohen'in Kongre'de şahitlik yaptığı sırada söylediklerinin "yüzde 95'i yalan" dedi. Cohen, eski müvekkili hakkında çok sert ifadeler kullanmıştı. 

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gerçekleştirdiği Vietnam'daki zirveden sonra konuşan Trump, Cohen'in kendisine "ırkçı, düzenbaz ve yalancı" dediği duruşmada söylenenleri yalanladı. Cohen, Trump'a yöneltilen birçok suçlamayı doğruladı ve detay verdi. Kongre huzurunda gerçekleştirilen duruşmada Cohen, Trump’ın eski porno film oyuncusu Stormy Daniels’a yasal olmayan şekillerde para aktardığını çeklerin kopyalarıyla kanıtladı ve Trump’ın eski danışmanı Roger Stone’un 2016 seçimleri döneminde Wikileaks ile ile iletişim halinde olduğunu doğruladı.

Trump duruşma ile ilgili olarak şunları söyledi: 

"İzleyebildiğim kadar izledim, çok izleyemedim çünkü biraz meşguldüm. Ama bence sahte bir duruşmayı böyle önemli bir zirvenin ortasında gerçekleştirmek berbat bir şey. 2 gün veya bir hafta sonra yapabilirlerdi ve bu onlar için de çok daha iyi olurdu, daha çok vakitleri olabilirdi. Ama böyle önemli bir zirvenin ortasında duruşmayı yapmak inanılmaz"

Trump ayrıca, "Neden her şey hakkıda söylediği gibi Rusya konusunda da yalan söylemedi merak ediyorum" dedi. Cohen, duruşmada Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahil olduğu konusunda elinde doğrudan bir kanıt olmadığını, "ama şüpheleri olduğunu" belirtti.

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