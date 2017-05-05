Trump'a başkanlığı döneminin ilk New York ziyaretinde protesto

Görevini devraldıktan sonra doğum yeri ve Demokrat Partinin kalesi New York'a ilk kez gelen ABD Başkanı Donald Trump, protesto gösterileriyle karşılandı.

Trump, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile görüşmek ve daha sonra ABD ile Avustralya'nın yer aldığı Mercan Deniz Savaşı'nın 75'inci yılını anmak üzere düzenlenen yemeğe katılmak için geldiği New York'ta protesto edildi.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Manhattan'da toplanan yüzlerce gösterici Trump'a tepki gösterdi. "Göçmenlere evet, Trump'a hayır", "Benim başkanım değil" yazılı dövizler taşıyan protestoculara yoldan geçen bazı araçların sürücülerin de korna çalarak destek verdi.

First Lady Melania Trump ve küçük oğlu Barron'ın yaşadığı New York'taki Trump Tower'ın çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı ancak Donald Trump'ın Manhattan'daki evine gitmesinin beklenmediği ifade edildi.