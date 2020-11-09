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Trump’a damadı ve eşinden tavsiye: Yenilgiyi kabul et

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Trump’a damadı ve eşinden tavsiye: Yenilgiyi kabul et
Trump’a damadı ve eşinden tavsiye: Yenilgiyi kabul et

ABD başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden’ın gerisinde kalan Donald Trump’a danışmanlığını da yürüten damadı Jared Kushner ve First Lady Melania Trump, yenilgiyi kabul etme tavsiyesinde bulundu.

CNN’e konuşan iki farklı kaynak başkanlık seçimi sonuçlarının Trump ailesinde fikir ayrılıklarına yol açtığını aktardı.

Kushner ve First Lady, “Seçimi kaybettiğini kabullenmesinin zamanı geldi” derken Trump’ın iki yetişkin oğlu Donald Jr. ve Eric, sonuçlara itiraz etmesi yönünde baskı uyguluyor.

Geçen cumartesi seçimi Biden’ın kazandığı duyurulduğu sırada golf oynayan Trump’ın halkın önünde kabul etmemekle birlikte seçim sonucuna gizli olarak itiraz etmediği de kaynakların aktardığı bilgiler arasında.

Ancak seçim sonuçlarını kabul edeceğine dair hiçbir açıklama yapmayan Trump’ın avukatları aracılığıyla hukuki yollara başvurarak resmi sonuçların açıklanmasını geciktirmek istediği belirtiliyor.

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