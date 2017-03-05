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Trump’a destek yürüyüşleri

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Trump’a destek yürüyüşleri
Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni Başkan Donald Trump taraftarları ve karşıtları arasında gerilim sürüyor.

28 eyalette düzenlenen Trump’a destek yürüyüşlerinin büyük çoğunluğunda taraflar arası tartışmalar yaşandı, polis geniş güvenlik önlemi almak zorunda kaldı.

Berkeley’de Trump taraftarlarıyla karşıtları arasında kavga çıkarken, en az bir kişi gözaltına alındı.

Polis Minnesota, Nashville ve Mar-a-Lago’da arbedeye engel olmak için eylemcilere göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

New York’taki gösterilerde ise Trump Tower’ın etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Organizatörler, ‘Amerika Ruhu’ adı altında organize edilen Trump yanlısı gösterilerin 28 eyalette düzenlendiğini duyurdu.

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