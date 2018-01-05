  • BIST 116.531
  • Altın 158,760
  • Dolar 3,7467
  • Euro 4,5073
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Trump’a İngiliz istihbaratı şoku!

» »
Trump’a İngiliz istihbaratı şoku!
İngiltere’nin eski Başbakanının, ABD Başkanı Trump’ı, İngiliz istihbaratı tarafından dinlendiği yönünde uyardığı ileri sürüldü

İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair’in, ABD Başkanı Donald Trump’ı, İngiliz istihbaratı tarafından dinlendiği yönünde uyardığı iddia edildi.

The Times gazetesinin haberine göre, ABD’de 9 Ocak’ta yayımlanması beklenen “Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayı’nın İçinden” adlı kitapta, Blair’in geçen yılın şubat ayında Trump’ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiği ileri sürüldü.

İddiaya göre Blair, Kushner’e, İngiltere’nin İletişim ve Dijital İstihbarat Kurumunun (GCHQ), Trump’ın kampanya ekibini izlediğini, Trump Tower’ın telefonlarını, hatta muhtemelen bizzat Trump’ı dinlediğini söyledi.

Blair’in Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmede, Trump yönetiminin kendisini Ortadoğu temsilcisi olarak istihdam etmesi için lobi yaptığı da öne sürüldü.

Blair’in basın sözcüsü ise Michael Wolff’un kaleme aldığı kitapta yer alan iddiaları yalanlarken, eski Başbakanın ABD yönetiminin Ortadoğu temsilciliği gibi bir şeyin peşinde olmadığını belirtti.

İNGİLİZ İSTİHBARATI YALANLAMIŞTI

GCHQ, ilk defa geçen Mart ayında Fox News televizyon kanalında bir yorumcunun dile getirdiği ve ardından dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer’in yinelediği iddiayı “tamamen komik” diye nitelendirmişti.

Obama’nın “iz bırakmamak için” Trump’ın dinlenmesinde ABD istihbaratını değil, QCHQ’yu kullandığı öne sürülmüştü.

Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Berbat! Obama’nın (başkanlık) zaferimizin hemen öncesinde Trump Tower’ı dinlettiğini öğrendim. Hiçbir şey bulunmadı. Başkan Obama, çok kutsal olan seçim sürecinde benim telefonlarımı dinletecek kadar nasıl alçaldı?” ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve İngiliz istihbarat servislerinin yakın iş birliği içinde çalıştığı biliniyor. ABD’nin Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden, 2013’te sızdırdığı belgelerle ABD’nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelindeki dinleme faaliyetlerini ortaya çıkarmıştı.

IRAK’IN İŞGALİ İSTİFAYA GÖTÜRMÜŞTÜ

İngiltere’de 1997-2007 yıllarında Başbakanlık yapan Blair, ülkenin 2003 yılında ABD öncülüğünde Irak’ın işgaline katılmasında oynadığı rol nedeniyle kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. Blair, işgaldeki rolü etrafındaki tartışmalar nedeniyle oluşan kamuoyu baskısı karşısında 2007’de hem başbakanlıktan hem de İşçi Partisi liderliğinden istifa etmişti.

Blair’in Irak’ın işgaline giden süreçte dönemin ABD Başkanı George Bush’la özel yazışmalarında İngiliz Parlamentosunun onayını beklemeksizin ABD’ye kayıtsız şartsız destek sözü verdiği ortaya çıkmıştı. (aa)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump'tan dondurucu soğuklara karşı 'küresel ısınma' mesajı29 Aralık 2017 Cuma 19:24
  • New York'ta son 25 yılın en büyük yangını: 12 ölü29 Aralık 2017 Cuma 11:33
  • Trump parayı kesti26 Aralık 2017 Salı 12:27
  • Pentagon: UFO'ların varlığından şüphe yok26 Aralık 2017 Salı 12:17
  • BM, ABD'nin kararına karşı Kudüs tasarısını kabul etti22 Aralık 2017 Cuma 09:35
  • ABD'den BM'nin Kudüs tasarısına veto19 Aralık 2017 Salı 16:42
  • ABD Savunma Bakanlığı'ndan şok Pentagon açıklaması!18 Aralık 2017 Pazartesi 21:47
  • St. Petersburg kentinde bir saldırı girişimi 'ABD'nin istihbaratıyla önlendi'18 Aralık 2017 Pazartesi 17:01
  • ABD’de artık tüm internet sitelerine özgürce ulaşılamayacak15 Aralık 2017 Cuma 09:12
  • Trump: Göçmenlere aile birleşimi vizesi kaldırılsın12 Aralık 2017 Salı 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti