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'Trump'a karşı Başkan adayı olsaydım, kazanırdım'

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'Trump'a karşı Başkan adayı olsaydım, kazanırdım'
Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, "Eğer Demokrat Parti adayı ben olsaydım Trump'a karşı başkanlık yarışını kazanırdım" dedi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, "Eğer Demokrat Parti adayı ben olsaydım Trump'a karşı başkanlık yarışını kazanırdım." dedi.

Biden, New York'taki Colgate Üniversitesinde yaptığı konuşmada, "Eğer Demokrat Parti adayı ben olsaydım Donald Trump'a karşı başkanlık yarışını kazanırdım. Başkanlık yarışına girmeyi planlamıştım ve ön seçimlerin çok zor geçeceğini biliyordum. Fakat muhtemelen kazanırdım." dedi.

Demokrat Parti'nin adayı olarak Bernie Sanders ve Hillary Clinton'un yarıştığına ve daha sonra Clinton'un partinin adaylığını kazandığını hatırlatan Biden, "Bende iyi bir bilgi birikimi vardı ve partinin adayı olmam durumunda yarışı kazanacağımdan emindim." diye konuştu.

Başkanlık yarışı öncesinde oğlu Beau Biden'ı kanserden kaybettiğine işaret eden Biden, "Aday olmadım ve bu süreci oğlumla birlikte geçirdim, pişman da değilim." diye konuştu.

Biden, ABD ön seçimlerini Clinton'un kazanmasının ardından yaptığı açıklamada başkanlık yarışına girmediği için hiç pişman olmadığını söylemişti.

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