 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.422
  • Altın 145,131
  • Dolar 3,7322
  • Euro 3,9385
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Trump’a Slovenya’dan ‘rakip’ çıktı: Instagram’ın son fenomeni ‘Barbie’ Pahor

» »
Trump’a Slovenya’dan ‘rakip’ çıktı: Instagram’ın son fenomeni ‘Barbie’ Pahor
Twitter’ı domine eden ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Instagram’dan çıktı. Her geçen gün daha fazla insanın takibe aldığı Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor.

Slovenya’nın ‘Barbie’ lakaplı Cumhurbaşkanı Pahor, 2012 yılındaki seçimlerden önce kullanmaya başladığı Instagram’da bir fenomene dönüşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Zira Pahor, Instagram’ı sadece alışılmış siyasetçi pozlarını paylaşmak için kullanmıyor.2 milyon nüfuslu Slovenya’da 24 bin Instagram takipçisi olan Pahor, kah temaslarda bulunmak için gittiği New York’ta kolunu eski bir polis otosuna dayandığı sırada çekilmiş havalı pozlarını kah U2’nun solisti Bono ya da top model Naomi Campbell gibi dünyaca ünlü isimlerle birlikte çektirdiği fotoğraflarını paylaşıyor.Sadece paylaştığı fotoğraflarla değil bu fotoğraflara yaptığı yorumlar da dikkat çekiyor. Onlardan biri, kendisine makyaj yapıldığı sırada çekilen ve “Barbie, fena adam değil” yorumuyla paylaştığı bu kare.Pahor’un, kendisini diğer meslektaşlarından ayrılan sosyal medya kullanımına Slovenya halkı da kayıtsız kalmayı başaramıyor. Öyle ki Kahire’deki Mısır Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın merdivenlerinde verdiği bu pozla sosyal medyada ‘boruting’ olarak da anılan bir akım bile başlattı.Pahor’un kameralar karşısında bu denli rahat olmasının nedeni ise kendisine ‘Barbie’ lakabını da kazandıran modellik kariyeri.

PAHOR: HALKLA SİYASİLER ARASINDAKİ İLETİŞİM ŞEKLİ DEĞİŞİYOR

Halk ve siyasiler arasındaki iletişim şeklinin her geçen gün değiştiğini söyleyen Pahor’a göre, Instagram genç bireylere ulaşmanın etkili yollarından biri. Sosyal medya üzerinden sağlanan iletişimin birebir iletişimin yerini tutamayacağını da söyleyen Pahor, “İnsanlarla doğrudan iletişim en önemlisi” diyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Macaristan Başbakanı Orban’dan açıklama08 Mart 2017 Çarşamba 10:51
  • George Michael'ın ölüm nedeni açıklandı08 Mart 2017 Çarşamba 09:39
  • Lordlar Kamarası'ndan İngiltere hükümetine ikinci Brexit darbesi08 Mart 2017 Çarşamba 09:24
  • Kutlama mı, hak arayışı mı?08 Mart 2017 Çarşamba 09:05
  • Financial Times: Merkel, Türk bakanlara toplantı yasaklarında geri planda08 Mart 2017 Çarşamba 08:59
  • WikiLeaks: CIA, akıllı telefonlar ve televizyonlar üzerinden ortam dinleme yapıyor08 Mart 2017 Çarşamba 08:52
  • İsveç’ten, AB dışında tatile çevre vergisi07 Mart 2017 Salı 15:54
  • Macaristan sığınmacıları kamplara gönderecek07 Mart 2017 Salı 14:40
  • Fransa'da çığ felaketi: Çok sayıda kişi kar altında07 Mart 2017 Salı 14:04
  • Lezbiyen diye kızına tecavüz etti07 Mart 2017 Salı 13:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti