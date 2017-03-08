Trump’a Slovenya’dan ‘rakip’ çıktı: Instagram’ın son fenomeni ‘Barbie’ Pahor

Twitter’ı domine eden ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Instagram’dan çıktı. Her geçen gün daha fazla insanın takibe aldığı Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor.

Slovenya’nın ‘Barbie’ lakaplı Cumhurbaşkanı Pahor, 2012 yılındaki seçimlerden önce kullanmaya başladığı Instagram’da bir fenomene dönüşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Zira Pahor, Instagram’ı sadece alışılmış siyasetçi pozlarını paylaşmak için kullanmıyor.2 milyon nüfuslu Slovenya’da 24 bin Instagram takipçisi olan Pahor, kah temaslarda bulunmak için gittiği New York’ta kolunu eski bir polis otosuna dayandığı sırada çekilmiş havalı pozlarını kah U2’nun solisti Bono ya da top model Naomi Campbell gibi dünyaca ünlü isimlerle birlikte çektirdiği fotoğraflarını paylaşıyor.Sadece paylaştığı fotoğraflarla değil bu fotoğraflara yaptığı yorumlar da dikkat çekiyor. Onlardan biri, kendisine makyaj yapıldığı sırada çekilen ve “Barbie, fena adam değil” yorumuyla paylaştığı bu kare.Pahor’un, kendisini diğer meslektaşlarından ayrılan sosyal medya kullanımına Slovenya halkı da kayıtsız kalmayı başaramıyor. Öyle ki Kahire’deki Mısır Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın merdivenlerinde verdiği bu pozla sosyal medyada ‘boruting’ olarak da anılan bir akım bile başlattı.Pahor’un kameralar karşısında bu denli rahat olmasının nedeni ise kendisine ‘Barbie’ lakabını da kazandıran modellik kariyeri.

PAHOR: HALKLA SİYASİLER ARASINDAKİ İLETİŞİM ŞEKLİ DEĞİŞİYOR

Halk ve siyasiler arasındaki iletişim şeklinin her geçen gün değiştiğini söyleyen Pahor’a göre, Instagram genç bireylere ulaşmanın etkili yollarından biri. Sosyal medya üzerinden sağlanan iletişimin birebir iletişimin yerini tutamayacağını da söyleyen Pahor, “İnsanlarla doğrudan iletişim en önemlisi” diyor.