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Trump'a suikast girişimi şüphelisi Crooks ile ilgili soruşturma sürüyor

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a Pensilvanya'da miting sırasında suikast girişiminde bulunduğu bildirilen ve olay yerinde öldürülen şüpheli Thomas Matthew Crooks ile ilgili soruşturma sürerken, ABD basınında şüphelinin kimliğine ilişkin detaylar yer almaya
Trump'a suikast girişimi şüphelisi Crooks ile ilgili soruşturma sürüyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Trump'ın sağ kulağından yaralanmasıyla sonuçlanan suikast girişiminin zanlısı olarak açıklanan Crooks'un, Trump'ın Pensilvanya'da miting yaptığı alanın yaklaşık 56 kilometre güneyinde yaşadığı ortaya çıktı.

FBI, bir bomba imha ekibinin Crooks'un kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesinin ardından evinde araştırma yaptığı bilgisini paylaştı.

Güvenlik yetkilileri, Crooks'un mitingin güvenlik alanı dışındaki bir binanın çatısından ateş açtığının tespit edildiğini belirtti.

Crooks'un, partinin başkan adayı olmasını istedikleri kişiye üyelerin oy verebildiği kapalı ön seçimlere katılmayı sağlayan sistemde Cumhuriyetçi olarak kaydı tespit edildi.

Zanlı Crooks'un, Pensilvanya'nın seçmen veri tabanında Cumhuriyetçi olarak yer almasına rağmen, 2021'de 17 yaşındayken "Progressive Turnout Project" adında Demokrat görüşlü siyasi eylem komitesine 15 dolar bağış yaptığı ortaya çıktı.

Kasım'da ilk oyunu kullanacaktı

CNN'in paylaştığı verilere göre, Crooks 2022'de Bethel Park Lisesinden mezun oldu.

Crooks'un 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçiminde ilk kez oy kullanacak olması, en çok dikkati çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

ABD medyası, Crooks'un Ulusal Matematik ve Bilim Girişiminden 500 dolar değerinde "altın ödül" aldığını yazarken, şüphelinin 2022'deki lise mezuniyet töreninde alkışlarla sahneye çıktığı aktarıldı.

Öte yandan, Trump'a suikast girişiminin ardından ABD Gizli Servis ajanslarınca etkisiz hale getirilen Crooks'un üzerinden kimlik çıkmadığı ifade edildi.

 

Trump'a suikast girişimi şüphelisi Crooks ile ilgili soruşturma sürüyor

 

FBI, Crooks'un kimliğinin DNA analiziyle belirlendiğini açıkladı.

Crooks'un sabıkasının olmadığı ifade edilirken, saldırıyı neden düzenlediğinin ise hala soruşturulduğu bildirildi.

Şüphelinin babası Matthew Crooks ise yetkililerle görüşene kadar oğlu hakkında konuşmayacağını kaydetti.

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