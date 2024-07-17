Crooks olay anında kimlik taşımıyordu. Soruşturmayı yürütenler, DNA'sını kullanarak kimliğini belirledi.

Crooks, Pennsylvania'da saldırının gerçekleştiği Butler bölgesine 70km mesafedeki Bethel Park'ta yaşıyordu. 2022'de Bethel Park Lisesi'nden mezun oldu.

Eyalet seçmen kayıtlarına göre Crooks kayıtlı bir Cumhuriyetçi.

Haber ajansı Reuters ise Crooks'un 17 yaşındayken sol eğilimli ve Demokrat politikacılar için para toplayan ActBlue'ya 15 dolar bağış yaptığını yazdı.

Olay yerinde bulunan bir kişi BBC'ye, "çatıda tüfekli bir kişi gördüğünü" ve bunu polislere bildirmeye çalıştığını söyledi.

Görüntülerde de bir kişinin yere yatarak nişan aldığı ve ardından vurulduğu görülüyor.

BBC Verify, görüntüleri inceleyerek, Trump'ın konuşma yaptığı platforma 200 metreden daha yakındaki bir ambarın çatısından bir kişinin ateş açtığını doğruladı.

İlk ateş açıldıktan hemen sonra keskin nişancının saldırganı vurarak öldürdüğü belirlendi.

Görüntülerde silahlı güvenlik güçleri, çatıda vurulmuş halde bulunan kişiye yaklaşırken görülüyor.

Kullandığı silah 'babasına ait'

ABD medyasına göre Crooks olay sırasında Demolition Ranch adlı bir YouTube kanalının tişörtünü giyiyordu. Bu kanal silah ve yıkım içerikleriyle biliniyor. Farklı silah çeşitleri ve patlayıcıların yer aldığı kanalın milyonlarca takipçisi var.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Trump'a suikast girişiminde kullanılan silahın Crooks'un babasına ait olduğunu değerlendiriyor. Babasının bu silahı en az altı ay önce aldığı belirtiliyor.

Yetkililer BBC'nin ABD'deki ortağı CBS kanalına, Crooks'un aracında şüpheli cihazlar bulunduğunu da aktardı.

Motivasyonu neydi?

Crooks'un ne amaçla bu saldırı girişimini gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Başka kişilerin bu girişime dahil olup olmadığı da belirsiz.

FBI adına Cumartesi gecesi brifing veren Kevin Rojek, henüz belirlenmiş bir motivasyon olmadığını açıkladı.

Rojek, soruşturmanın aylarca sürebileceğini, Crooks'un amacının ne olduğunu tanımlamak için "yorulmadan" çalışacaklarını dile getirdi.

Crooks'un babası ise CNN'e yaptığı açıklamada, çocuğuyla ilgili konuşmak için yetkililerle görüşene kadar bekleyeceğini, neler olduğunu anlamaya çalıştığını söyledi.

KAYNAK,GETTY IMAGES Fotoğraf altı yazısı,Trump suikast girişimi sonrası sahneden indiriliyor.

Hakkında neler söylendi?

Crooks'un nasıl biri olduğuna yönelik şimdiye kadarki bilgiler, kafa karıştırıcı ve biraz da çelişkili.

KDKA isimli yerel gazeteye konuşan ve Crooks ile aynı okula giden bazı gençler, onun genelde yalnız gezdiğini, sık sık zorbalığa maruz kaldığını ve bazen "av kıyafetleriyle okula geldiğini" söylüyor.

Bir başka sınıf arkadaşı olan Summer Barkley, BBC'ye konuşarak, Crooks'un "her zaman sınavlardan iyi notlar aldığını" ve "tarihe çok meraklı olduğunu" dile getirdi.

"Hükümetle ve tarihle ilgili her şeyle ilgilenirdi. Fakat olağandışı hiçbir şey yoktu, her zaman iyi birisiydi" diye ekledi.

Diğerleri de onu sessiz ve kendi halinde birisi olarak hatırlıyor.

Eski bir sınıf arkadaşı, "Onu çok iyi tanıyan kimseyi bilmiyorum" dedi.

Eski okulundan Jameson Myers da Crooks'u "normal biri" olarak tanımlıyor ve popüler olmadığını ekliyor: "Kimseye kötü konuşmayan iyi biriydi. Gördüklerimin hiçbirini yapabilecek birisi gibi değildi."

Pittsburgh'daki atıcılık kulüplerinden Clairton Sportmen's Club, Crooks'un kulübe üye olduğunu doğruladı ancak daha fazla detay vermedi.

Crooks'un yaşadığı Bethel Park bölgesinin oldukça sakin, nezih bilinen bir mahalle olduğu da söyleniyor.