Trump'a tweet atmayı öğreten adam: Jurassic Park'ta velociraptorların kapı açmayı öğrenmesi gibiydi

ABD Başkanı Donald Trump'la bağlantılı 500 şirketin aynı çatı altında toplandığı Trump Organization'ın 2011-17 arasındaki sosyal medya direktörü Justin McConney, başlarda Trump'ın tweetlerini yazıp gönderen kişiydi. Ta ki Trump'ın bunu kendi başına yapabildiğini görene dek…

Politico'ya konuşan sosyal medya danışmanı, Trump'ın tek başına attığı tweeti gördüğünde Pandora'nın kutusunun açıldığını anladığını belirtti. McConney, "Jurassic Park filminde Dr. Grant'in velociraptorların kapı açabildiğini fark ettiği anla kıyaslayabilirim" dedi.

Kasım 2016 seçimleriyle Başkan seçilmiş olan Trump'ın 5 Şubat 2013 gecesi attığı tweetin önemsiz içeriğine rağmen sonuçları tarihi önemdeydi. Trump'ın aktris Sherri Shepherd'a televizyonda kendisini övdüğü için teşekkür eden mesajını gförünce şaşıran McConney, "Ben yazmadığıma göre kim yazmış olabilir" diye düşündü.

Ertesi gün Trump'ın sosyal medya hesaplarına erişimi olan çalışanlar da kendilerinin atmadığını söyleyince duruma aydı: Donald Trump ilk kez kendi başına tweet atmıştı.

Jetonun düştüğü an hissettiklerini şöyle aktardı: "Hayır, olamaz dedim. Jurassic Park filminde Dr. Grant'in velociraptorların kapı açabildiğini fark ettiği an gibiydi."

Yine de geçen yıl Trump Organization'dan ayrılan ve sosyal medya danışmanlığı yapan McConney bile sonrasında gelecekleri o zaman tam olarak öngöremezdi.

Uçuk kaçık açıklamalarını olur olmaz saatlerde Twitter'dan yapan ve danışmanları tarafından bile durdurulamadığı belirtilen Trump, tüm dünyayı kendisine Twitter'dan yetişmeye çalışır hale getirdi.