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Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News'un 2020 anketinden 'Bernie Sanders' çıktı

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Sanders'ın adı Demokrat Parti adaylığı için öne çıkıyor
Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News'un 2020 anketinden 'Bernie Sanders' çıktı

Cumhuriyetçi Parti ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalının 2020 seçimleri için yaptığı ankette Demokrat Parti Başkan aday adayı Bernie Sanders 7 puan önde çıktı.

Fox News'un dün yayınladığı, 17-20 Mart arasında  1.002 kişinin katıldığı ankete göre seçmenlerin yüzde 47'si Demokratların adayı olması durumunda Sanders'a, yüzde 40'ı ise mevcut başkan Trump'a oy veriyor. Ankete katılanların yüzde 4'ü ise diğer adaylara (Liberter Parti, bağımsız adaylar vs.) oy vereceğini söylerken, yüzde 3'ü oy vermeyeceğini,  yüzde 5'i ise emin olmpadığını söyledi. Anketin yanılma payı yüzde 3 olarak belirlendi.

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ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olmak ve Trump'ın karşısına çıkmak için birçok önemli siyasetçi adaylığını açıkladı. Demokrat Parti tabanında Sanders ile kendisine son zamanlarda 'kadınlara uygunsuz davranış suçlamaları' yöneltilen ve henüz aday adaylığını açıklamayan Barack Obama hükümetinin Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ismi öne çıkıyordu. 2016 Demokrat Parti ön seçimlerinde Hillary Clinton ile başa baş bir mücadele sonrasında ikinci olan Sanders, şu ana kadar 2020 seçim kampanyası için 20.7 milyon dolar bağış toplayarak diğer Demokrat aday adaylarının açık ara önünde çıktı.

Demokrat Parti'nin başkan adayının belirlenmesi için yapılacak olan ön seçimler 2020'nin Şubat ayında başlayacak.

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