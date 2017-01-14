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Trump'a yemin töreninde boykot!

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Trump'a yemin töreninde boykot!
ABD'nin başkenti Washington'da 20 Ocak'ta yapılacak 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin törenini boykot edecek Demokrat Partili kongre üyelerinin sayısı 5'e yükseldi.

ABD'de başkanlık devir teslim töreni hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken bir Demokrat Partili kongre üyesi daha töreni boykot edeceğini açıkladı.

Arizona'dan Demokrat Partili üye Raul Grijalva, kongrede yaptığı açıklamada, gelecek hafta yapılacak Trump'ın yemin törenine katılmayacağını bildirdi.

Törende bulunmamasının devlete ve demokrasiye saygısızlık olmayacağını savunan Grijalva, bunun "bireysel bir eylem" ve "meydan okuma" olduğunu ifade etti. Grijalva, yemin törenine katılmak yerine o günü seçim bölgesinde geçireceğini dile getirdi. 

Kongre üyeleri Luis Gutierrez (Illinois), Jared Huffman ve Barbara Lee (Kaliforniya) ile Katherine Clark (Massachusetts), daha önce yaptıkları açıklamalarda Donald Trump'ın yemin törenini boykot edeceklerini duyurmuştu.

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