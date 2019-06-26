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Trump'dan İran'a uyarı: Amerikan herhangi bir şeye saldırı, büyük ve ezici güçle karşılanacak

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı yeni ambargoları yürürlüğe sokmasından sonra Tahran'dan gelen yaptığı açıklamayı, "cahil ve küstahça" diye tanımladı.
Trump'dan İran'a uyarı: Amerikan herhangi bir şeye saldırı, büyük ve ezici güçle karşılanacak

Trump'ın Twitter mesajları, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, ambargoların Beyaz Saray'ın "gerizekalı" olduğunu kanıtladığını söylemesinden sonra geldi.

Trump, bu açıklamanın İranlı liderlerin "gerçekleri anlamadığını" gösterdiğini söyledi.

ABD Başkanı, önceki gün açıkladığı yemi ambargoların, İran'ın "saldırgan davranışlarına" tepki olduğunu söylemişti.

Ambargolar, başta İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de bulunduğu liderleri hedef alıyor. Trump, Hamaney'in "rejimin düşmanca hareketlerinin nihai sorumlusu olduğunu" belitmişti.

Washington yönetimi, Ayetullah Hamaney'in, Devrim Muhafızları'nın masraflarının karşılanmasına yardım eden, büyük bir servete erişimi olduğunu iddia ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen yıl kaleme aldığı makalede "95 milyar doları bulan bu servetin Devrim Muhafızları için bir gizli ödenek olarak kullanıldığını" söylemişti.

Ruhani, ABD'nin Hamaney'i neden özellikle hedef aldığını sorgulamış, ve Hamaney'in sadece bir Hüseyniye'ye (Kerbela'da ölen Muhammed Peygamber'in torunu için yas tutulan dini mekan) ve basit bir eve sahip olduğunu" anlatmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, ambargoları "Rezil ve aptalca" diye tanımlamış, ABD'nin diyalog isteği konusunda yalan söylediğini gösterdiğini kaydetmişti.

Trump ise, Twitter'daki mesajlarında "Amerikan herhangi bir şeye, İran'ın saldırısı, büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır. Bazı alanlarda bu ezicilik, tamamen yok etme anlamına gelecek." dedi.

Yeni ambargolar kimleri hedef alıyor?

Bazı uzmanlar, ambargoların büyük oranda sembolik olduğunu söylese de, ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımların milyarlarca dolarlık varlığı donduracağını söyledi.

Trump da, bu önlemlerle Ayetullah Hamaney, makamı ve kendisiyle yakından bağlantılı olanların, önemli kaynaklara ve desteğe erişiminin engelleneceğini ifade etti.

Hazine Bakanlığı ayrıca, Devrim Muhafızları'nın deniz, hava ve kara güçlerinden sekiç üst düzey komutana ambargo konulduğunu belirtti. Bunlar arasında, geçen hafta bir Amerikan insansız hava aracının düşürülmesi emrini veren hava kuvvetleri komutanın da yer aldığı kaydedildi.

İran Dişişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i hedef alan ambargoların da bu hafta yürürlüğe gireceği açıklandı.

Gerilim nasıl yükseldi?

ABD ve İran arasındaki gerilim son dönemde artıyor.

İran'ın geçen hafta bir Amerikan insansız hava aracını vurmuş, Washington Umman Körfezi'nde tankerlerin vurulmasından Tahran'ı sorumlu tutmuştu.

Trump, hava aracının düşürülmesine misilleme olarak Cuma günü İran'daki 3 ayrı hedefi vurmayı planladıklarını, "ancak saldırıda 150 kişinin ölecek olması nedeniyle" bu plandan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Tahran, insansız hava aracının kendi hava sahalarına girince düşürüldüğünü iddia ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki tankerleri vurduğu suçlamasını ise reddediyor.

Trump geçen yıl İran ile yapılan çok uluslu nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

İran da geçen hafta başında, 2015'te uluslararası nükleer anlaşma ile belirlenen ve tarafların üzerinde mutabık kaldığı zenginleştirilmiş uranyum üretimi limitini 27 Haziran'da aşacağını duyurmuştu.

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