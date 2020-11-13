  • BIST 1.291
  • Altın 463,166
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAli Pilli: 1 pozitif vakaya rastlandı!

Trump'ı koruyan 130 gizli servis çalışanı Koronavirüs karantinasına alındı

» »
Trump'ı koruyan 130 gizli servis çalışanı Koronavirüs karantinasına alındı
Trump'ı koruyan 130 gizli servis çalışanı Koronavirüs karantinasına alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ı koruyan 130 gizli servis personelinin, bazılarının Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması, bazılarının da temaslı olması sonucu karantinaya alındıkları duyuruldu.

Washington Post'ta yer alan haberde, Trump'ı korumakla görevli 130 gizli servis çalışanının seçim dönemindeki kampanyalarda ya Koronavirüs'e yakalandığı ya da temaslı oldukları için karantina altına alındığı ifade edildi.

Haberde, Trump'ın seçimden önceki 3 günde 14 miting düzenlemesi sebebiyle virüsün çalışanlar arasında hızla yayılmış olabileceği ifade edildi.

Mitinglerde çalışanların sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görüntülenmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü Görevine Ron Klain'i Getirecek12 Kasım 2020 Perşembe 15:10
  • Jill Biden: ABD'nin İngilizce profesörü ve buz hokeyi tutkunu yeni First Lady'si12 Kasım 2020 Perşembe 11:48
  • Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü Görevine Ron Klaın'i Getirecek12 Kasım 2020 Perşembe 10:57
  • Biden’a 1 milyon sterlin yatırıp parasını 1.5 milyona katladı: Trump sonucu kabul etmediği için henüz ödeme yapılmadı11 Kasım 2020 Çarşamba 22:47
  • ABD Başkanlık Seçimleri: Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ne yapacak?11 Kasım 2020 Çarşamba 18:23
  • Filipinler, Molave Ve Goni'den Sonra Vamco Tayfununa Hazırlanıyor11 Kasım 2020 Çarşamba 16:39
  • ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Seçim Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme11 Kasım 2020 Çarşamba 11:16
  • Pentagon'da "İstifa Depremi"11 Kasım 2020 Çarşamba 10:55
  • Trump yenilgiyi kabul etmiyor: Büyük ilerleme sağlıyoruz, kazanacağız10 Kasım 2020 Salı 20:56
  • Biden'in Önceliği Kovid-19, Ekonomi, Sistematik Irkçılık Ve İklim Değişikliğiyle Mücadele Olacak10 Kasım 2020 Salı 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti