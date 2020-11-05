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Trump'ı kurtaracak tek bir senaryo var!

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ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık görevine ikinci dönemde de devam edebilmesi için Pennsylvania, Georgia, Nevada ve Kuzey Carolina eyaletlerinin tamamını kazanması gerekiyor
Trump'ı kurtaracak tek bir senaryo var!

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, an itibariyle 264 delegeye sahip Demokratik Parti adayı Joe Biden'ın 50 puan gerisinde. Her iki aday da seçimi kazandıklarına ilişkin açıklamalar yapmış olsa da ABD'nin gelecek dört yılının kaderi bir kaç kilit eyalete sıkışmış vaziyette.

Üstelik Biden'ın liderliğine rağmen Trump'ın halihazırda seçimi kazanması mümkün. Nasıl mı?

Trump'ın yeniden ABD başkanı olabilmesi için Pennsylvania, Georgia, Nevada ve Kuzey Carolina eyaletlerinin tamamında seçimi kazanması gerekiyor. Sadece birinde kaybetmesi durumunda başkanlığa veda ediyor.

Başkan Trump dün canlı yayında Pennsylvania'yı kazandığını söyledi, ancak oy sayım işlemleri henüz sona ermedi.

TRUMP SEÇİMİ MAHKEMEDE KAZANABİLİR Mİ?

Trump, seçim öncesinde, usülsüzlük tespit edilmesi durumunda sonuçları Yüksek Mahkeme'ye taşıyacağını söyledi. Ancak ne tür bir başvuruda bulunacağına netlik getirmedi.

ABD Senatosu 27 Ekim'de, Başkan Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıçlığı için aday gösterdiği muhafazakar yargıç Amy Coney Barrett'i onayladı. Böylelikle, 8 üyeli Yüksek Mahkemedeki muhafazakar yargıçların sayısı 5'e yükselirken demokratların sayısı 3'te kaldı. Bu durumda, mahkeme Başkanı John Roberts'ın da sıkı bir muhafazakar olduğunu ayrıca hatırlatmak gerek ve bütün bu hazırlıklar alt alta sıralandığında, Trump'ın kaybetmesi durumunda önceden hazırlanmış bir B planı olduğunu tahmin etmek pek de zor değil.

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