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Trump’ı Transseksüeller protesto etti

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Trump’ı Transseksüeller protesto etti
ABD’nin Chicago kentinde toplanan yüzlerce transseksüel, Başkan Donald Trump karşıtı gösteri düzenledi.

: ABD’nin Chicago kentinde toplanan yüzlerce transseksüel, Başkan Donald Trump karşıtı gösteri düzenledi.

Transseksüellerin haklarını savunan ve Trump’ın politikalarını eleştiren göstericiler kent merkezindeki Trump Tower önünde toplandı.

Çok sayıda grubun desteklediği gösteride, “Transseksüellerin hayatı da önemlidir”, “Faşist ABD’ye hayır” ve “Transseksüel hakları, insan haklarıdır” şeklindeki pankartlarının yanı sıra uğradıkları saldırılarda hayatını kaybeden transseksüellerin isimleri de taşındı.

Konuşmaların ardından yaklaşık bin kişilik eylemci grubu, bando eşliğinde Chicago caddelerinde yürüdü.

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