Trump'ın ABD'ye seyahat yasağıyla ilgili yeni kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün göçmenlerle iligli yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı..

Yeni düzenlemeyle, Irak, vatandaşlarının ABD'ye girişine kısıtlama getirilen ülkeler arasından çıkartıldı.

Ancak, Trump'ın göreve geldikten kısa bir süre sonra yayınladığı ilk kararnameyle, ABD'ye girişine kısıtlama getirilen diğer ülkeler olan İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen'in vatandaşlarına yönelik yasak ise yeni düzenlemede de devam ediyor.

Tüm mültecilerin ABD'ye girişini 120 gün boyunca yasaklayan düzenleme 16 Mart'ta yürürlüğe girecek.

Trump'ın yeni kararnamesi, Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Adalet BAkanı Jeff Sessions ve İç Güvenlik Bakanı John Kelly'nin düzenlediği ortak basın toplantısında açıklandı.

Tillerson, söz konusu düzenlemenin "radikal İslamcı teröristlerin yıkıcı amaçlar için suiistimal edebileceği ve edeceği kırılganlıkları ortadan kaldırmayı" hedeflediğini söyledi.

Trump'ın yayınladığı ilk kararnamede nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına 90 günlük ABD'ye giriş yasağı getirilmişti. Ayrıca, mülteci alımı da tamamen durdurulmuştu.

Söz konusu düzenleme kapsamında bu ülkelerden gelen birçok kişinin girişine izin verilmemiş ve ülkelerine geri gönderilmişlerdi. Çok sayıda havaalanında protesto eylemleri düzenlenirken, ABD 9. Federal Temyiz Mahkemesi düzenlemeyi iptal etmişti.

Sessions, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) verilerine göre, ABD'ye mülteci olarak giriş yapan 300'den fazla kişi hakkında terörle bağlantısı şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Sessions, "Her ülke gibi, ABD'nin ülkesine girenleri kontrol etme ve bize zarar verecek olanları da dışarıda tutma hakkı vardır" dedi.

Yeni kararnamede hangi düzenlemeler var?

İlk kararnamede adı bulunan diğer adı ülke İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarına 90 gün boyunca ABD'ye giriş yasağı uygulanması öngörülüyor.

Yeni kararname, mülteci başvurusu halihazırda Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış olan kişilerin ülkeye girişine izin verileceğini açık bir şekilde belirtiyor.

Ancak ülkeye girebilecek mülteci sayısı 2017 yılı için 50 ile sınırlandırılıyor.

Yeni düzenlemeyle Suriyeli mültecilerin tamamına getirilen giriş yasağı da kaldırılıyor.

Associate Press, yeni kararnamenin bir öncekinin aksine dini azınlıklara öncelik tanımadığını bildirdi.

Trump yönetimine, dini azınlıklara öncelik verilmesinin Hristiyan mültecilere ayrıcalık tanıyan yasadışı bir uygulama olduğu eleştirileri yapılmıştı.

Yasak ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni düzenleme, 16 Mart'ta yürürlüğe girecek.

Bir önceki düzenlemenin önceden herhangi bir uyarı yapılmadan yayınlanmasının ardından havaalanlarında görülen kaotik durumun engellenmesi için bu kez 10 günlük bir süre tanındığı belirtiliyor.

İlk düzenleme yayınlandığı sırada uçakla ABD'ye seyahat etmekte olan birçok kişi indikten kısa bir süre sonra havaalanında gözaltına alınmıştı.

O dönemde Trump, herhangi bir uyarı yayınlanmadan kararın yürürlüğe girmesini, "Eğer bu yasak için bir hafta önceden uyarı verirsek o zaman 'kötüler' bu bir hafta içinde ülkemize girmeye uğraşırlar" mesajıyla savunmuştu.

Yeni kararnamede mahkemeye taşınabilir mi?

Mümkün. Uygulama tarihinin daha ileri olması, hukuki sürece yardımcı olabilir.

İlk düzenlemenin yürürlüğe yeniden sokulması talebini reddeden federal yargıçlar, kararnamenin "bir kişinin seyahat etme kabiliyetini sınırlamak konusunda yeterli erken uyarı yapmadığını" öne sürmüştü.

Yargıçlar ayrıca, "kararnamede adı geçen ülkelerden gelen herhangi bir yabancının ABD'ye yönelik bir terör saldırısı düzenlediğine dair hiçbir kanıt" olmadığını da belirtmişti.

Dolayısıyla bu yeni düzenlemenin de benzer bir incelemeye tabii tutulma olasılığı bulunuyor.