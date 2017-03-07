 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.045
  • Altın 146,585
  • Dolar 3,7096
  • Euro 3,9326
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Trump'ın ABD'ye seyahat yasağıyla ilgili yeni kararnameyi imzaladı

» »
Trump'ın ABD'ye seyahat yasağıyla ilgili yeni kararnameyi imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün göçmenlerle iligli yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı..

Yeni düzenlemeyle, Irak, vatandaşlarının ABD'ye girişine kısıtlama getirilen ülkeler arasından çıkartıldı.

Ancak, Trump'ın göreve geldikten kısa bir süre sonra yayınladığı ilk kararnameyle, ABD'ye girişine kısıtlama getirilen diğer ülkeler olan İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen'in vatandaşlarına yönelik yasak ise yeni düzenlemede de devam ediyor.

Tüm mültecilerin ABD'ye girişini 120 gün boyunca yasaklayan düzenleme 16 Mart'ta yürürlüğe girecek.

Trump'ın yeni kararnamesi, Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Adalet BAkanı Jeff Sessions ve İç Güvenlik Bakanı John Kelly'nin düzenlediği ortak basın toplantısında açıklandı.

Tillerson, söz konusu düzenlemenin "radikal İslamcı teröristlerin yıkıcı amaçlar için suiistimal edebileceği ve edeceği kırılganlıkları ortadan kaldırmayı" hedeflediğini söyledi.

Trump'ın yayınladığı ilk kararnamede nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına 90 günlük ABD'ye giriş yasağı getirilmişti. Ayrıca, mülteci alımı da tamamen durdurulmuştu.

Söz konusu düzenleme kapsamında bu ülkelerden gelen birçok kişinin girişine izin verilmemiş ve ülkelerine geri gönderilmişlerdi. Çok sayıda havaalanında protesto eylemleri düzenlenirken, ABD 9. Federal Temyiz Mahkemesi düzenlemeyi iptal etmişti.

Sessions, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) verilerine göre, ABD'ye mülteci olarak giriş yapan 300'den fazla kişi hakkında terörle bağlantısı şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Sessions, "Her ülke gibi, ABD'nin ülkesine girenleri kontrol etme ve bize zarar verecek olanları da dışarıda tutma hakkı vardır" dedi.

Yeni kararnamede hangi düzenlemeler var?

İlk kararnamede adı bulunan diğer adı ülke İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarına 90 gün boyunca ABD'ye giriş yasağı uygulanması öngörülüyor.

Yeni kararname, mülteci başvurusu halihazırda Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış olan kişilerin ülkeye girişine izin verileceğini açık bir şekilde belirtiyor.

Ancak ülkeye girebilecek mülteci sayısı 2017 yılı için 50 ile sınırlandırılıyor.

Yeni düzenlemeyle Suriyeli mültecilerin tamamına getirilen giriş yasağı da kaldırılıyor.

Associate Press, yeni kararnamenin bir öncekinin aksine dini azınlıklara öncelik tanımadığını bildirdi.

Trump yönetimine, dini azınlıklara öncelik verilmesinin Hristiyan mültecilere ayrıcalık tanıyan yasadışı bir uygulama olduğu eleştirileri yapılmıştı.

Yasak ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni düzenleme, 16 Mart'ta yürürlüğe girecek.

Bir önceki düzenlemenin önceden herhangi bir uyarı yapılmadan yayınlanmasının ardından havaalanlarında görülen kaotik durumun engellenmesi için bu kez 10 günlük bir süre tanındığı belirtiliyor.

İlk düzenleme yayınlandığı sırada uçakla ABD'ye seyahat etmekte olan birçok kişi indikten kısa bir süre sonra havaalanında gözaltına alınmıştı.

O dönemde Trump, herhangi bir uyarı yayınlanmadan kararın yürürlüğe girmesini, "Eğer bu yasak için bir hafta önceden uyarı verirsek o zaman 'kötüler' bu bir hafta içinde ülkemize girmeye uğraşırlar" mesajıyla savunmuştu.

Yeni kararnamede mahkemeye taşınabilir mi?

Mümkün. Uygulama tarihinin daha ileri olması, hukuki sürece yardımcı olabilir.

İlk düzenlemenin yürürlüğe yeniden sokulması talebini reddeden federal yargıçlar, kararnamenin "bir kişinin seyahat etme kabiliyetini sınırlamak konusunda yeterli erken uyarı yapmadığını" öne sürmüştü.

Yargıçlar ayrıca, "kararnamede adı geçen ülkelerden gelen herhangi bir yabancının ABD'ye yönelik bir terör saldırısı düzenlediğine dair hiçbir kanıt" olmadığını da belirtmişti.

Dolayısıyla bu yeni düzenlemenin de benzer bir incelemeye tabii tutulma olasılığı bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Bu büyük iddia. Yanlış ve düzeltilmesi gerekiyor."06 Mart 2017 Pazartesi 09:32
  • FBI'dan Adalet Bakanlığına "Trump'ın Obama iddiasını reddedin" çağrısı06 Mart 2017 Pazartesi 08:42
  • Avusturya Türk siyasetçilere AB'de kampanya yasağı istiyor05 Mart 2017 Pazar 13:39
  • Trump’a destek yürüyüşleri05 Mart 2017 Pazar 13:33
  • Trump: Obama beni dinletti05 Mart 2017 Pazar 13:17
  • New York'ta Yahudilerin Mezar Taşları Tahrip Edildi04 Mart 2017 Cumartesi 09:52
  • Trump’ı Transseksüeller protesto etti04 Mart 2017 Cumartesi 09:50
  • Trump ile Demokratlar Arasındaki "Rusya" tartışması büyüyor04 Mart 2017 Cumartesi 09:47
  • Trump ile Demokratlar arasında 'Rusya tartışması' sürüyor04 Mart 2017 Cumartesi 09:08
  • Resmi rapor: Trump karşıtı gösteriler ‘terörist şiddeti’03 Mart 2017 Cuma 15:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti