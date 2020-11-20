  • BIST 1.317
  • Altın 456,293
  • Dolar 7,5918
  • Euro 9,0123
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2'si yerel 7 yeni vaka!

Trump'ın Avukatı Seçimlerin Sonucunu Değiştirecek Kadar Çok Delilleri Olduğunu İddia Etti

» »
ABD Başkanı Donald Trump'ın Avukatı Rudy Giuliani, ellerinde seçimlerde büyük oranda usulsüzlük ve sonuçları Trump'ın lehine çevirecek kadar çok delil olduğunu öne sürdü. 
Trump'ın Avukatı Seçimlerin Sonucunu Değiştirecek Kadar Çok Delilleri Olduğunu İddia Etti

Trump'ın avukatları, 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin Washington'daki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesinde bir basın toplantısı düzenledi. 


Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın seçimleri kazandığının duyurulduğuna işaret eden Giuliani, "Bu bir zafer değil, bu bir hile." yorumunu yaptı.


Giuliani, ortada "planlı ve geniş çaplı" bir yolsuzluk olduğunu savunarak, Demokratların kontrolündeki bazı kentlerdeki yolsuzluklara göz yumulduğunu iddia etti. 


Trump ekibinin usulsüzlük iddiasıyla açtığı birçok davayı kaybetmesine de tepki gösteren Giuliani, "Demokratlar'ın lehine akla sığmaz kararlar veren bize düşman yargıçlarımız var." ifadesini kullandı. 


WİSCONSİN VE PENNSYLVANİA'YI KAZANDIKLARINI İDDİA ETTİ 
Giuliani, özellikle Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde Cumhuriyetçi gözlemcilerin oy sayım merkezlerine alınmadığına işaret ederek, "Tanzanya ve daha aklınıza gelmeyecek birçok yerde bile, seçimlerde gözlemciler için özel kurallar var." dedi. 
Georgia başta olmak üzere başka kritik eyaletlerde de dava açma hazırlığında olduklarını vurgulayan Giuliani, "Hukuki yollarla kullanılmış oyları sayarsanız, Trump Wisconsin'de Biden'a önemli bir fark atarak seçimleri kazandı. Pennsylvania'yı da 300 bin oyla biz kazandık." iddiasında bulundu.
Giuliani oy sayım makinalarında da hile olduğunu savunarak, "Venezuela, Küba ve Çin gibi komünist ülkelerin seçimler üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz. Venezuela'da üretilmiş oy sayım makinaları kullanıyoruz. Joe Biden şu anda hileli oy pusulaları sayesinde önde." ifadesini kullandı.
Basında çıkan haberlerde "Trump'ın yolsuzluğu kanıtlamak için delili yok" haberlerinin de "yalan" olduğunu ileri süren Giuliani, "Ortada bir kanıt olmadığını söyleyerek halkı kandırıyorsunuz. Seçimlerdeki usulsüzlüklere ilişkin elimizde 2020 seçimlerinin sonucunu değiştirecek kadar çok delil var." dedi.


GİULİANİ'NİN SAÇ BOYASININ AKMASI GÜNDEM OLDU 
Öte yandan, basın toplantısı esnasında çok terleyen Giuliani'nin saç boyasının yüzüne aktığı anlar kameralara yansıdı. 
Bu durum sosyal medyada ve Amerikan basınında gündem oldu. 


TRUMP SEÇİM SONUÇLARINI KABUL ETMİYOR
ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların başkan adayı ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden kazanmıştı. 
ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seçimleri Kaybetti Ama Kovmaya Devam Ediyor18 Kasım 2020 Çarşamba 10:46
  • ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fener Rum Patriği İle Görüştü17 Kasım 2020 Salı 15:14
  • ABD Ordusunun Telefon Uygulamalarından Veri Topladığı İddia Edildi17 Kasım 2020 Salı 11:09
  • BM'den Kapalı Maraş'taki gelişmelerden 'endişeliyiz' açıklaması...17 Kasım 2020 Salı 08:40
  • Obama, Biden'ın kabinesinde yer almayacak: "Eşim Michelle beni terk eder"16 Kasım 2020 Pazartesi 18:36
  • İngiltere Başbakanı Johnson Kendisini Karantinaya Aldı16 Kasım 2020 Pazartesi 10:36
  • Trump ilk kez 'Biden kazandı' dedi: Seçim hileli olduğu için kazandı, hiçbir şey kabul etmiyorum15 Kasım 2020 Pazar 23:48
  • Trump: Nisana kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar ‘corona’ aşımız olacak15 Kasım 2020 Pazar 21:02
  • Biden’den Trump'a: Hızla Artan Kovid-19 Vakalarına Karşı Acil Harekete Geç14 Kasım 2020 Cumartesi 15:50
  • Biden, Trump'tan ABD'de Hızla Artan Kovid-19 Vakalarına Karşı Acil Harekete Geçmesini İstedi14 Kasım 2020 Cumartesi 15:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti