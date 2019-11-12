  • BIST 103.845
  • Altın 269,951
  • Dolar 5,7770
  • Euro 6,3687
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Trump'ın azil süreci: Bir telefon konuşması ile adım adım nasıl bu noktaya gelindi?

» »
Bu hafta milyonlarca Amerikalı, kamuoyuna açık oturumların başlaması ile evlerinin oturma odasından ilk kez Başkan Donald Trump'ın görevden azli için başlatılan soruşturmasındaki delilleri dinleme fırsatı bulacak.
Trump'ın azil süreci: Bir telefon konuşması ile adım adım nasıl bu noktaya gelindi?

Ülke tarihinde dördüncü kez görevdeki bir ABD başkanı, azil süreci ile Beyaz Saray'dan uzaklaştırılma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Peki bu noktaya nasıl gelindi?

Donald Trump'a yöneltilen suçlama; 400 milyon dolar değerindeki askeri yardımı baskı aracı olarak kullanmak ve Ukrayna'nın yeni seçilen devlet başkanının, Trump'ın 2020 Başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Demokrat Joe Biden hakkında soruşturma başlatmasını sağlamaya çalışmak.

Trump merkezinde bir telefon konuşması olan bu suçlamaları kabul etmiyor.

Azil soruşturması noktasına uzanan gelişmeleri üç bölümde derledik.

Diplomasi

  • Nisan 2019: Siyasi tecrübesi olmayan televizyon yıldızı Vladimir Zelensky, Ukrayna Devlet Başkanı seçildi.
  • Ukrayna 2014 yılında Kırım'ın ilhak edilmesinden bu yana Rusya ile sorun yaşıyor.
  • 23 Mayıs: Beyaz Saray'da, Trump ve "Üç Amigolar" olarak anılan yardımcıları arasında Ukrayna konulu bir görüşme gerçekleştirir. ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, Enerji Bakanı Rick Perry ve ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker bu toplantıda yer alır. Üçlü, Ukrayna'daki yemin töreninden henüz dönmüştür ve Başkan Trump'tan, Zelensky'e desteğini gösteren bir telefon açmasını istemektedir. Ancak ifadelere göre, Donald Trump, Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele noktasındaki kararlılığına şüphe ile yaklaşmaktadır ve bu üçlüye kişisel avukatı Rudy Giuliani ile görüşmeleri talimatını verir.
  • 10 Temmuz: ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, Zelensky'nin iki yardımcısı ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği toplantıda, "soruşturmaların" devam etmesi gerektiğini söyler. ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Fiona Hill, ifadesinde, bu görüşmeyi o dönem Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton'a anlattığında, Bolton'un kendisine, "bu uyuşturucu ticaretinin" parçası olmak istemediğini, Beyaz Saray avukatları ile temasa geçmesi gerektiğini söylediğini aktarır.
  • 18 Temmuz: Kongre tarafından onaylanan Ukrayna'ya askeri yardım durduruldu. Bu durdurmanın nedenleri, hemen ardından sorgulanmaya başlandı.
  • 25 Temmuz: Trump ve Zelensky, azil soruşturmasının merkezine oturan telefon konuşmasını gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından açıklanan görüşme tutanaklarına göre, Trump, bu görüşmede Zelensky'den, rakibi Biden ve oğluna "bir göz atmasını" istedi. 2020 Başkanlık seçimlerine aday olan Biden'ın oğlu Hunter, Ukraynalı bir enerji şirketinin yönetim kurulunda yer alıyordu.
  • Eylül: Kongre'nin soru işaretlerini gündeme getirmesi sonrası Ukrayna'ya askeri yardım kaldığı yerden başladı.

CIA görevlisi Trump'ı ihbar etti

  • 12 AğustosABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den bir çalışan, Trump-Zelensky görüşme tutanakları ile ilgili bilgi elde etti ve gizli ihbar sürecini başlattı.
  • EylülWashington Post haberi yayımladı.
  • 24 Eylül: Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi azil soruşturmasını başlattı.
  • 25 EylülBeyaz Saray Temmuz ayında gerçekleşen görüşmenin tutanaklarını yayımladı.
  • 26 EylülGizli ihbarı yapan CIA görevlisinin şikayet dilekçesi yayımlandı. Dilekçede Trump'ın, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde kullanılmak üzere, "koltuğunun gücünü kullanarak, yabancı bir ülkeyi devreye sokmaya çalıştığı" iddia edildi.

    Soruşturma aşaması

  • 17 EkimBeyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın, Demokratları da kapsayan soruşturmanın başlatılması için Kiev'e baskı uygulamak amacıyla kullanıldığını itiraf etti. Sonra bu itirafından geri adım attı.
  • 22 Ekim: Eski ABD Kiev Büyükelçisi Bill Taylor, Kongre soruşturmasında, askeri yardım ile Biden soruşturması arasında bağlantı olduğunu söyledi.
  • 31 Ekim:Azil sürecinin kamuoyuna açık oturumlarda gerçekleşmesi Kongre'de kabul edildi.
  • Kasım:ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch, soruşturmada verdiği ifadede Trump tarafından tehdit edilmiş hissettiğini söyledi.
  • KasımABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, ilk ifadesini yeniledi ve ABD yardımının soruşturma açılmasına bağlı olduğunu artık hatırladığını söyledi.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılan yetiştiren kadın, boynuna dolanan pitonla ölü bulundu01 Kasım 2019 Cuma 11:36
  • ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın azil sürecine onay31 Ekim 2019 Perşembe 20:20
  • ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın azil sürecini başlatan tasarıyı onayladı31 Ekim 2019 Perşembe 18:42
  • Şüpheli paket ihbar cihazı 'şüpheli paket' sanıldı, bomba imha ekibi geldi31 Ekim 2019 Perşembe 18:32
  • Acı biber sosu şişelerinden 207 milyon dolarlık uyuşturucu çıktı31 Ekim 2019 Perşembe 15:06
  • Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması istendi30 Ekim 2019 Çarşamba 19:48
  • Washington'da Trump üzerindeki azil baskısı artıyor30 Ekim 2019 Çarşamba 19:47
  • 18 aylık torununu geminin 11’inci katından düşüren dedeye dava30 Ekim 2019 Çarşamba 13:37
  • F-35'te büyük fırsat: ABD F-35’te yüzde 12.7 indirim yaptı, yeni fiyat 82.4 milyon dolar30 Ekim 2019 Çarşamba 11:29
  • Polis, eve hırsız girdiğini sanıp oğlunu vurdu29 Ekim 2019 Salı 18:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti