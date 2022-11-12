Trump’ın bu fotoğrafı gündem oldu: Bir yanda yeni bir yanda eski eşi…

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın kızı Tiffany için Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı düğün gündem oldu.

Trump’ın eski eşi Marla Maples ve şu anki eşi Melania Trump ile verdikleri poz sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 250 konuğun davetli olduğu Palm Beach’teki görkemli düğünde Tiffany’i damadın yanına Donald Trump götürdü. Donald Trump’ın ikinci eşinden olan kızı Ivanka ve ilk eşi Ivana Trump’in en küçük çocuğu Eric Trump da düğüne katılan isimler arasında yer aldı.

Ayrıca Tiffany’nin annesi Marla Maples ve büyükbabası Stanley Edward Maples, damadın ebeveynleri Massad ve Sarah Boulos ve Ivanka’nın kocası Jared da düğünde dikkat çeken isimler arasındaydı.