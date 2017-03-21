Trump'ın bütçesi 'Susam Sokağı' sevenlerini üzdü

ABD Başkanı Trump'ın 2018 yılına yönelik bütçe teklifi, tüm dünyada izlenen çocuk programı "Susam Sokağı"nı yayınlayan ABD Ulusal Televizyon Sistemi için yüzde 100 ödenek kesintisi öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 yılına yönelik bütçe teklifinin tüm dünyada izlenen çocuk programı "Susam Sokağı"nın sevenleriyle buluşmasını önleyebileceği bildirildi.

Çocukların okul öncesi eğitimi için yararlı bulunan Susam Sokağı, Trump'ın birçok sosyal programın kaynak kesintisi nedeniyle sonlandırılmasını planlayan bütçe teklifinden payını alacağa benziyor.

Yüzde 100 ödenek kesintisi öngörüyor

Trump yönetiminin ilk bütçesi, uzun zamandır tüm dünyada izlenen Susam Sokağı'nı yayınlayan ABD Ulusal Televizyon Sistemi (PBS) için yüzde 100 ödenek kesintisi öngörüyor.

Susam Sokağı'nın geçmişte Donald Trump ile "açgözlü çöp zengini" parodisiyle dalga geçmesi, bu kararı daha ilginç bir hale getirse de Beyaz Saray bütçe kesintilerinin kamu harcamalarını azaltmak için yapıldığını savunuyor.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Harcamaları azaltabileceğimiz yerlere bakarken, sorduğumuz sorulardan biri şuydu; West Virginia'daki bir kömür madeni işçisinden ya da Detroit'teki tek ebeveyn bir anneden bu programlar için para ödemeye devam etmesini isteyebilir miyiz? Yanıtımız hayırdı." ifadelerini kullanmıştı.