 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.902
  • Altın 143,477
  • Dolar 3,6224
  • Euro 3,8889
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

Trump'ın bütçesi 'Susam Sokağı' sevenlerini üzdü

» »
Trump'ın bütçesi 'Susam Sokağı' sevenlerini üzdü
ABD Başkanı Trump'ın 2018 yılına yönelik bütçe teklifi, tüm dünyada izlenen çocuk programı "Susam Sokağı"nı yayınlayan ABD Ulusal Televizyon Sistemi için yüzde 100 ödenek kesintisi öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 yılına yönelik bütçe teklifinin tüm dünyada izlenen çocuk programı "Susam Sokağı"nın sevenleriyle buluşmasını önleyebileceği bildirildi.

Çocukların okul öncesi eğitimi için yararlı bulunan Susam Sokağı, Trump'ın birçok sosyal programın kaynak kesintisi nedeniyle sonlandırılmasını planlayan bütçe teklifinden payını alacağa benziyor.

Yüzde 100 ödenek kesintisi öngörüyor

Trump yönetiminin ilk bütçesi, uzun zamandır tüm dünyada izlenen Susam Sokağı'nı yayınlayan ABD Ulusal Televizyon Sistemi (PBS) için yüzde 100 ödenek kesintisi öngörüyor.

Susam Sokağı'nın geçmişte Donald Trump ile "açgözlü çöp zengini" parodisiyle dalga geçmesi, bu kararı daha ilginç bir hale getirse de Beyaz Saray bütçe kesintilerinin kamu harcamalarını azaltmak için yapıldığını savunuyor.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Harcamaları azaltabileceğimiz yerlere bakarken, sorduğumuz sorulardan biri şuydu; West Virginia'daki bir kömür madeni işçisinden ya da Detroit'teki tek ebeveyn bir anneden bu programlar için para ödemeye devam etmesini isteyebilir miyiz? Yanıtımız hayırdı." ifadelerini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir döneme girildi20 Mart 2017 Pazartesi 09:12
  • FARC gerillaları silah bırakıyor19 Mart 2017 Pazar 14:02
  • Avusturya’da ırkçılık karşıtı protesto19 Mart 2017 Pazar 11:06
  • Peru'daki sellerde ölü sayısı 72'ye yükseldi19 Mart 2017 Pazar 11:03
  • BM'de "Ufak Şirinler Büyük Hedefler" etkinliği19 Mart 2017 Pazar 11:02
  • Peru'da Sel: 67 Ölü18 Mart 2017 Cumartesi 12:14
  • Trump'ın Merkel'in elini sıkmamasI ABD'de günün konusu18 Mart 2017 Cumartesi 10:49
  • AB’den Facebook, Twitter ve Google’a uyarı...18 Mart 2017 Cumartesi 10:24
  • ABD'den İngiliz hükümetine özür yok...18 Mart 2017 Cumartesi 10:24
  • Moody's Türkiye'nin notunu korudu, görünümünü değiştirdi18 Mart 2017 Cumartesi 10:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti