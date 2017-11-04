Trump'ın 'cansız bedeni', ABD’li rapçi Snoop Dogg'ın albüm kapağı oldu

ABD’li rapçi Snoop Dogg, 'Make America Crip Again' isimli albümünün alternatif kapağında tartışmalı bir fotoğraf kullandı. ABD Başkanı Trump’ın Amerika bayrağına sarılı cansız bedeninin görselinin görüldüğü fotoğraf daha sonra kaldırıldı.

ABD'li rapçi Snoop Dogg, 27 Ekim'de çıkardığı 'Make America Crip Again' albümü için hazırladığı alternatif kapakta, ABD Başkanı Donald Trump'ın cansız bedeni olduğu anlaşılan bir görsel kullandı ve Instagram hesabına yükledi.

​Dogg'ın paylaştığı kapakta Trump'ın cansız bedeninin üzerine ABD bayrağı örtüldüğü ve ayak parmağında Trump yazılı bir etiketin asılı olduğu görüldü.

Dogg, kısa süre sonra tartışmalara neden olan bu kapağı kaldırmak zorunda kaldı.

Trump'ın Kasım 2016'daki başkanlık seçimindeki rakiplerinden Florida Senatörü Marco Rubio, geçen mart ayında Dogg'ın sahte Trump'a silah doğrulttuğu ‘BADBADNOTGOOD' isimli müzik videosunu eleştirerek, ‘ABD Başkanına silah çeken rapçi' ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li aktör Johny Depp, haziran ayında Trump'ı ima ederek "En son ne zaman bir oyuncu tarafından bir devlet başkanına suikast düzenlenmişti?" demiş, ardından bunun zevksiz bir şaka olduğunu açıklayarak özür dilemişti.