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Trump'ın Çin müdehalesi dövizi vurdu!

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6 Mayıs sabahı dolar kuru 5.9890 dolaylarında
Trump'ın Çin müdehalesi dövizi vurdu!

Dolar kuru, geçen hafta yoğun veri gündemine rağmen 5.95 üzerinde sınırlı dalgalanmanın ardından haftaya Trump'ın Çin'e getirdiği ek gümrük vergilerinin etkisiyle başladı. Dolar/TL gece 5.9950 üzerine çıktı. 6 Mayıs sabahı dolar kuru 5.9890 dolaylarında. 

Dolar/TL haftaya ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik çıkışıyla yükselişte başladı. 90 gündür süren ticaret savaşındaki ateşkesi yeni ek gümrük vergileriyle bozan Trump sonrası Asya piyasaları gerilerken dolar kuru 5.9950'ye kadar çıktı.

Trump, gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor. Bu yüzde 10 da cuma günü yüzde 25'e çıkacak. Çin'den gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak yakında yüzde 25 olacak. Bize ödenen vergilerin Çin tarafındaki karşılığının çok az olduğunu düşünüyorum. Çin ile olan ticaret anlaşması halen devam ediyor ancak müzakere etmeye çalıştıkları için süreç çok yavaş devam ediyor. Buna hayır diyorum" yorumunu yaptı.

Trump'ın açıklaması sonrası Çin CSI endeksi ilk etapta yüzde 6 üzerinde kayıp yaşadı. Şangay SHCOMP yüzde 5 üzerinde ekside. Hong Kong yüzde 3 üzerinde, MSCI Asya çıkışlı Japonya Endeksi yüzde 1.5, Avustralya piyasaları yüzde 1, S&P 500 vadeli işlemler yüzde 2 civarında düştü.

Dolar/TL ise gece illikit piyasada 5.96'lardan 5.9950'ye kadar yükseldi. 6 Mayıs günü dolar kuru 5.9890 TL'den el değiştiriyor

Türkiye'deki piyasalar için Trump'ın sürpriz çıkışının ardından bugün açıklanması beklenen YSK'nın İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin kararı izleniyor. ABD ile ilişkiler, S-400 konusu ve jeopolitik riskler de diğer gündemler.

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