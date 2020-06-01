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Trump’ın çocuk istismarından yargılandığını içeren resmi evraklar ortaya çıktı

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Trump’ın çocuk istismarından yargılandığını içeren resmi evraklar ortaya çıktı
Trump’ın çocuk istismarından yargılandığını içeren resmi evraklar ortaya çıktı

Hacker grubu Anonymous, bugün George Floyd‘un ölümünden sonra başlayan protestolarda halkın yanında yer alacağını açıklamış ve Floyd’un ölümüne ilişkin yeni görüntüleri sızdırmıştı. Bu açıklamadan sonra bugün Trump ve Epstein’ın beraber 13 yaşındaki bir çocuğun bekaretine karşılık iddiaya girdiği ve çocuk istismarından yargılandığı davaya ilişkin resmi evrakları sızdırdı.

Jurnal'de yer alan habere göre, Amerikalı bankacı ve iş adamı Jeffrey Epstein,  Florida ve New York’ta küçük çocukları istismar, taciz ve fuhuş suçlamaları nedeniyle 6 Temmuz 2019’da tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 10 Ağustos 2019’da kaldığı tek kişilik hücrede kendisini asarak şüpheli bir şekilde 66 yaşında yaşamına son vermişti.

Söz konusu evraklarda Trump’ın ve Epstein’ın çocuk istismarından suçlandığına ilişkin ifadeler geçiyor.

 

 

 

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