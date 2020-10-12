Trump’ın ‘corona’ya yakalandığını öğrendikten sonra depresyona giren Hintli hayranının kalbi durdu

ABD Başkanı Donald Trump’a, ‘bir tanrıymış gibi tapan’ Hintli hayranı Bussa Krişna’nın pazar günü kalbi durdu ve hayatını kaybetti.

Kuzeni, B. Vivek, Trump ve eşi Melania’nın Covid-19’a yakalandığını öğrendikten sonra 33 yaşındaki Krişna’nın depresyona girdiğini, sosyal medyada gözyaşları içinde ikilinin bir an önce iyileşmesini dileyen paylaşımlar yaptığını söyledi.

B. Vivek, Krishna’nın, sabah uyandığında, banyo yapıp, bir fincan çay içtikten sonra ise yere yığıldığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Trump’ın corona virüsüne yakalandığını duyduktan sonra depresyona girmişti. Fazla bir şey yemiyordu. Onu alelacele hastaneye götürdüğümüzde, doktorlar öldüğünü söylediler. Ölüm sebebi kalp durması.“

Telangana eyaletinde yaşayan Krişna’nın Trump’a olan bağlılığı, dört yıl önce onu bir sabah rüyasında görmesiyle başladı. Konne köyünün yerlisi Krişna, Trump’ın çerçeveli bir fotoğrafının önünde dua etmeye başladı.

Daha sonra, evinin duvarlarını ABD başkanının fotoğraflarıyla süsledi; hatta resimlerinin yer aldığı tişörtler giymeye başladı.

Nereye giderse gitsin, Trump’ın çerçeveli bir fotoğrafını taşıyan Krishna, geçen yıl evine 2 metre boyunda bir Trump heykeli dikti ve ismini ‘Trump tapınağı’ koydu.