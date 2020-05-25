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Trump'ın Covid-19'a karşı kullandığı hidroksiklorokinle yapılan klinik araştırmalar durduruldu

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Trump'ın Covid-19'a karşı kullandığı hidroksiklorokinle yapılan klinik araştırmalar durduruldu
Trump'ın Covid-19'a karşı kullandığı hidroksiklorokinle yapılan klinik araştırmalar durduruldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'a karşı sıtma ilacı hidroksiklorokin üzerine yapılan klinik araştırmaları geçici süreliğine durdurma kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump daha önce önlem amaçlı hidroksiklorokin ilacı kullandığını açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus pazartesi günü yaptığı sanal basın toplantısında, örgütün birçok ülkedeki ortaklarıyla yürüttüğü hidroksiklorokin klinik araştırmalarını güvenlik endişeleri nedeniyle askıya aldığını söyledi.

Ghebreyesus açıklamasında, bu kararın cuma günü The Lancet tıp dergisinde yayımlanan bir araştırma nedeniyle alındığını ifade etti.

Söz konusu araştırma, klorokin ilacı ve hidroksiklorokin gibi türevlerinin Covid-19'a karşı etkisiz, hatta zararlı olabileceğini öne sürüyordu. Çalışmada, sıtma ilacını tek başına ya da makrolid ile kullanan Covid-19 hastaları arasında ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtiliyordu.

DSÖ Genel Direktör, klinik araştırmaların duraklatıldığı süre içerisinde ilacın potansiyel yarar ve zararlarının yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

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