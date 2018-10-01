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Trump'ın danışmanı Conway: Ben de cinsel saldırıya uğradım

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Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway, gençken cinsel saldırıya uğradığını söyledi
Trump'ın danışmanı Conway: Ben de cinsel saldırıya uğradım

51 yaşındaki Conway, CNN'e açıklamasında ayrıntı vermeden bir Kongre üyesi tarafından taciz edildiğini ima ederek "Cinsel saldırı kurbanıyım. Bu yüzden cinsel saldırı kurbanlarına çok empati duyuyorum" dedi.

Conway bu açıklamayı, Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği, üç kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanan yargıç Brett Kavanaugh'ı savunurken yaptı.

Senato'nun Kavanaugh'ın üyeliği için yapacağı oylama, Trump'ın yargıç için FBI'a soruşturma talimatı vermesi üzerine ertelenmişti.

Senato komisyonunda yapılan oturumda, Dr. Christine Blasey Ford, eski okul arkadaşı Kavanaugh'ı 1980'lerde kendisini taciz etmekle suçlamıştı.

FBI, Deborah Ramirez adlı başka bir kadının Kavanaugh'a yönelik cinsel taciz iddialarını da soruşturuyor.

'Siyasi görüşlerim nedeniyle dikkate alınmadım'

Conway, 2016'da seçim kampanyası sırasında taciz iddialarına karşı Trump'ı savunurken, bazı Kongre üyeleri için "Genç ve daha güzel bir kızken, cinsel organlarını kızlara sürtüp, dillerini ağızlarına sokuyorlardı" dedi.

Kellyanne Conway, 2017'de bu röportajıyla ilgili olarak kendisi de taciz kurbanı olmasına rağmen, siyasi görüşleri nedeniyle açıklamalarının dikkate alınmadığını söylemişti.

'Kendi davranışlarınızdan siz sorumlusunuz'

Conway dünkü açıklamasında ise şunları söyledi:

"Tüm samimiyetimle söylüyorum. Cinsel saldırı, cinsel taciz ve tecavüz kurbanlarını çok iyi anlıyorum. Ben de cinsel saldırı kurbanıyım. Ama yargıç Kavanaugh ya da Jake Tapper ya da Jeff Flake'ın bunlardan sorumlu tutulmasını beklemiyorum. Kendi davranışlarından siz sorumlusunuz. Mağdurlar ya da suçu işleyenler hakkında siyasi görüşlerine bakarak karar veriyoruz. Bu çok büyük bir hata."

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