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Trump'ın eski avukatı Giuliani’ye 'seçim sonuçlarına müdahale' soruşturması

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Rudy Giuliani'nin, 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına müdahale girişimlerine yönelik olarak Georgia eyaletinde yürütülen soruşturmanın hedefinde olduğu açıklandı.
Trump'ın eski avukatı Giuliani’ye 'seçim sonuçlarına müdahale' soruşturması

Aynı zamanda eski New York Belediye Başkanı olan Giuliani'nin yarın (Çarşamba) Atlanta'da mahkemede ifade vermesi bekleniyor.

Giuliani, Demokrat Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin ardından seçim sonuçlarını mahkemeye taşıma girişimlerinin başını çekmiş ve Trump'ın seçimlerde hile yapıldığına dair asılsız iddialarını gündemde tutmuştu.

Giuliani'nin avukatı Robert Costello Pazartesi günü ABD basınına yaptığı açıklamada, müvekkillerinin soruşturma altında olduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini belirtti.

Costello, Guiliani'nin mahkemede vereceği ifadede, Trump ile ilgili soruları "müvekkil-avukat gizliliğini" ihlal etmemek adına cevaplandırmayabileceğini de ekledi.

Guiliani ise Pazartesi günü katıldığı bir radyo programında Atlanta'ya yönelik "ülkedeki en bozuk kentlerden biri, Demokratik diktatörlük" ifadelerini kullandı.

Trump'ın eski avukatı daha önce de Georgia'daki soruşturmanın "siyasi saiklerle" yapıldığı iddiasında bulunmuştu.

Biden, 2020'deki seçimlerde Georgia eyaletinde Trump'ı 12 bin 670 oyla geçmişti.

Trump'ın telefon kaydıyla başlayan soruşturma

Eyaletteki soruşturma, seçimi kaybeden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak 2021'deki bir telefon kaydının ortaya çıkması sonrası başlatıldı.

Kayıtta Trump'ın eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan Brad Raffensperger'den "seçim sonuçlarını tersine çevirmeye yetecek kadar oy" bulmasını istediği duyuluyordu.

Soruşturmanın başlatıldığı Fulton County bölge mahkemesinin savcısı Fani Willis, ifadeleri dinlemek üzere Mayıs ayında bir jüri heyeti oluşturdu.

Savcı Willis, Trump'ı da ifadeye çağırmak istediğini belirtti.

Dava kapsamında eski Başkan Donald Trump ve Trump’a yakın isimlerin 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışırken yasayı çiğneyip çiğnemediği soruşturuluyor.

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