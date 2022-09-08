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Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon, New York’ta teslim oldu

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon, Meksika duvarı konusunda hakkındaki yeni suçlamalarla ilgili New York'taki mahkeme binasına giderek teslim oldu.
Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon, New York’ta teslim oldu

New York’ta ifade vermeye geldiği mahkemenin girişinde basına konuşan Bannon, “Bu, bir ironi. Bu şehrin belediye başkanının sınırda şu an bir delegasyonu var, burada insanlara zulmediyorlar.” dedi.

Bannon, hakkındaki suçlamanın siyasi olduğunu savundu.

Bannon’un duruşmasının New York yerel saatiyle 14.15 gibi başlayacağı bildirildi.

Manhattan’daki yeni iddianame, Bannon ve diğer üç kişinin ABD’nin Meksika sınırı boyunca duvar inşası için milyonlarca dolar yardımda bulunan bağışçıları dolandırdığı yönündeki federal suçlamalarla tutuklanmasından iki yıldan fazla bir süre sonra geldi.

Bannon aleyhindeki bu dava, Trump’ın Ocak 2021’de görevden ayrılmadan önceki son gecesinde imzaladığı özel afla sona ermişti.

STEVE BANNON KİMDİR?

1953’te dünyaya gelen Steve Bannon, 1970'lerin sonundan itibaren 7 yıl süreyle ABD Deniz Kuvvetlerinde askerlik yaptı. Daha sonraki yıllarda Bannon, yatırım danışmanı, araştırma projesi yöneticiliği, Hollywood yapımcılığı gibi meslekleri icra etti.

2007'de kurduğu aşırı sağ eğilimli Breitbart News internet sitesini yöneten Bannon, Trump'ın seçim kampanyasının son aylarında baş yönetici olmasıyla birlikte bütün dünyaca tanınır bir yüz haline geldi.

Trump yönetiminin ilk evresinde 7 ay boyunca Başkan'ın baş stratejisti ve başdanışmanı olarak görev yaparak daha da dikkati çeken Bannon, 2017 yazında bu görevinden kovuldu.

Bannon, Müslüman nüfusa sahip ülkelere seyahat yasağı getirmek gibi Trump'ın ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına kayan politikalarının bazılarının arkasındaki isimlerden biriydi.

Görevinden ayrıldıktan sonra Meksika sınırında duvar örmek için başlatılan “We Build The Wall (Duvarı İnşa Ediyoruz)” kampanyasına sağlanan fonlar üzerinden “dolandırıcılık” yapmakla suçlanan Bannon, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Trump, görevinden ayrılmadan önce 20 Ocak 2021’de aralarında Bannon’ın da olduğu 73 kişiye af çıkardı. 

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