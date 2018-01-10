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Trump'ın genç göçmenlerle ilgili kararına yargı engeli

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Trump'ın genç göçmenlerle ilgili kararına yargı engeli
ABD Başkanı Trump'ın, çocuk yaşta yasadışı şekilde ABD'ye giren göçmenleri korumma programına son vermesi yargı tarafından engellendi.Mahkeme karşı davalar sonuçlanana kadar 'programa devam' dedi.

ABD'de Trump yönetiminin, çocuk yaşta ABD'ye giren ve 'hayalperestler' lakabıyla bilinen göçmenleri sınır dışı edilmekten koruyan programı sona erdirme planı, federal yargıç tarafından geçici olarak ertelendi.

Yargıç William Alsup, Başkan Donald Trump'un sona erdirme kararına karşı açılan davalar sonuçlanana kadar uygulamada değişiklik olmayacağı kararına vardı. Yargıç, davacı tarafın avukatlarının, ‘genç göçmenlerin sınır dışı edilmeleri durumunda ağır zarar görebilecekleri' şeklindeki tezini haklı buldu. San Fransisco mahkemesi DACA'nın derhal yeniden yürürlüğe konulmasına hükmettiği 49 sayfalık gerekçeli kararında kaçak genç göçmenlerin ‘korunma' statüsünün değiştirilmesinin hukuka aykırı olduğunu duyurdu.

Trump geçen eylül ayında yasa dışı olarak ABD'ye getirilmiş göçmen çocukların ülkede kalmasını sağlayan ‘Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Uygulama' (DACA) adlı programı rafa kaldırdığını açıklamıştı. Trump'ın kararı önümüzdeki mart ayından itibaren geçerli olacaktı.

Yargının kararında ‘ABD Hükümetinin daha önce koruma programına dahil olmamış göçmenler için yeni DACA başvurularını işleme koymak zorunda olmadığı' belirtildi.

Yasal koruma 800 bin göçmeni kapsıyor

Seçim kampanyası döneminde, ülkeye yasa dışı olarak gelmiş ve Obama döneminde ABD'de yaşama imkanı verilmiş olan yaklaşık 800 bin göçmenle ilgili düzenlemeleri kaldırma vaadinde bulunan Trump, ABD'de kaç yaşında olursa olsun ülkeye yasa dışı yollarla girmiş göçmen bulunmaması görüşünü dile getiriyordu.

DACA programına göre, 16 yaşını tamamlamadan önce ülkeye gelmiş, 2012'de 31 yaşını tamamlamamış, suça bulaşmamış, ABD'de eğitimini sürdüren ve çalışan göçmenler yasal olarak sınır dışı edilmeye karşı koruma altına alınmıştı. Yaklaşık 800 bin kişinin yararlandığı programda, ilgili kişilere yenilenebilir iki yıllık çalışma izni verilerek sınır dışı edilmeleri erteleniyordu.

Trump'tan yumuşama sinyali

Diğer yandan Trump milyonlarca yasa dışı göçmenin ABD'de kalabilmesini sağlayacak yasal düzenleme yapılmasına sıcak baktığını belirtti. Trump, ‘Demokrat ve Cumhuriyetçi partiler arasında kararlaştırılacak göçmen reformuna destek verebileceğini' belirterek, "Bu konuda ileri bir adım atarsanız bende tansiyonu düşürecek adımı atarım, kapsamlı göçmen reformundan uzak olduğumuzu sanmıyorum”, dedi.

Duvar fikrinden vazgeçmdi

ABD Başkanı basına yaptığı açıklamalar sırasında ‘yasadışı göçmenlerin durumuyla beraber Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın da ele alınması gerektiğini' söyledi. Trump, 'Yeşil Kart' çekilişinin sonlandırılmasıyla ilgili olarak daha önce yaptığı çağrıyı bir kez daha yeniledi ve "Yabancılar ABD'ye kurayla değil, yeteneklerine göre seçilerek alınmalı” dedi.

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