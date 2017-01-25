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Trump'ın göçmenlere vize sınırlaması getireceği iddiası

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Trump'ın göçmenlere vize sınırlaması getireceği iddiası
Trump'ın, birçok ülkeden göçmenlerin ABD'ye girişini geçici olarak yasaklayan, Suriye'nin yanı sıra 6 ülkeden daha vize başvurularını geçici süreyle durduran ve Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnamelere bugün imza atacağı iddia edildi.

Amerikan medyasında yer alan ve Trump'ın yakın ekibindeki bazı isimlere dayandırılan haberlere göre, 20 Ocak Cuma günü başkanlık koltuğuna oturan Trump, bugün göçmenlere vize kısıtlaması ve Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnamelere imza atacak.

Seçim kampanyası döneminde "Müslümanların ABD'ye alınmaması" önerisini yapan ve sonraki açıklamalarında bununla "daha sıkı güvenli prosedürlerini kastettiğini" söyleyen Trump'ın, imzalayacağı kararnameyle birçok ülkeden gelen göçmenlerin birkaç aylığına ülkeye girişini yasaklayacağı öne sürüldü.

Bazı medya kuruluşlarında "4 ay" olarak belirtilen sürenin ne kadar olacağının, söz konusu kararnamenin açıklanmasıyla netleşmesi bekleniyor.

SURİYE, İRAN VE IRAK DA VAR 

Benzer bir kararname ile Trump'ın Suriye, Irak, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen'den gelen vize başvurularının "daha sıkı güvenlik prosedürleri tanımlanıncaya kadar" geçici süreyle askıya alacağı iddiası da ortaya atıldı.

Amerikan medyasındaki bazı haberlerde bu sürenin 30 gün olacağı ileri sürüldü.

Seçim kampanyası döneminde Trump, "teröristlerin olduğu bazı Müslüman ülkelerden gelen kişilerle ilgili daha sıkı güvenlik denetimi yapılması gerektiğini" dile getirmiş, bu kişilerin ülkeye girişinin engellenmesi için gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar söz konusu ülkelere vize kısıtlaması getirilebileceğini ifade etmişti.

MEKSİKA SINIRINA DUVAR 

Trump'ın, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören bir kararnameye de imza atması bekleniyor.

Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada Trump, "Yarın ulusal güvenlikle ilgili büyük bir gün planladık. Başka birçok şeyin yanında duvarı da inşa edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Seçim döneminde, Meksika'dan gelen kaçak göçmenleri önlemek için birçok kez sınıra duvar öreceğini kaydeden Trump'ın, başkanlık koltuğuna oturduktan 5 gün sonra bu yönde bir kararnameye imza atacağı öngörülüyor.

Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin edip görevine başladıktan sonra seçim döneminde sözünü verdiği şekilde ilk imzasını, kendinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde çıkarılan sağlık reformu yasası Obamacare'in iptalini öngören kararnameye atmıştı.

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