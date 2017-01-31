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"Trump'ın kararnamesi 20 bin mülteciyi etkileyecek"

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"Trump'ın kararnamesi 20 bin mülteciyi etkileyecek"
BM, Trump'ın mültecilerin ülkeye girişini önemli ölçüde sınırlandıran kararnamesinin ilk haftada 800 mültecinin ABD'ye seyahat edemeyeceğini, 120 gün uygulanacak kararnamenin de 20 bin mültecinin ülkeye girişini engelleyeceğini açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de yerleştirilmeyi bekleyen binlerce mültecinin kararname nedeniyle durumlarının belirsiz olmasından endişe duyduğunu belirtti.

Grandi, "Sadece bu hafta içinde 800 mülteci ABD'de yeni evlerini kuracaklardı. Ama kendilerini ABD'ye seyahatlerinin yasaklandığı bir ortamda buldular. BM, önceki ayların ortalamaları baz alındığında 20 bin mültecinin, kararnamenin geçerli olduğu 120 günlük süre içinde ABD'ye alınmayacağını öngörüyor" ifadesini kullandı.

Grandi, "Mültecilerin, dini, ırkı ve uyruğu ne olursa olsun yerleştirme sürecinde eşit şekilde muamele görmeleri gerekir." görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'dan gelecek Hristiyan mültecilere öncelik vereceğini ifade etmişti. BM, mülteci başvurularının 4 aylığına askıya almasına tepki göstererek, ABD'ye, savaştan ve çatışmalardan kaçanlara sınırlarını kapatmama çağrısı yapmıştı.

Trump'ın imzaladığı "Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak" başlıklı başkanlık kararnamesi, ikinci talimata kadar Suriye'den mülteci kabulünü durduruyor. Bu kararnamenin ardından şu anda vize işlemleri devam eden ya da ABD'ye girmek üzere olan Suriyeli mültecilerin durumu merak konusu oldu.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü "Mülteci Kabul Programı" ise 120 gün süreyle askıya alınmıştı. Belirtilen süre tamamlandıktan sonra sadece İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörünün ortak onay verdiği ülkelerden mülteci kabul edilmeye başlanacak. ABD'nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısı da 110 binden 50 bine düşürülmüştü.

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