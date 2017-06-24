Trump’ın Kıbrıs raporu…

ABD Başkanı Donald Trump’ın iki aylık (Şubat-Mart 2017) Kıbrıs raporunda enerji olanaklarının önünün açılmasına atıf yapılarak ABD’nin iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne bağlılığının yinelendiği bildirildi.

Haravgi’nin “Enerji Olanaklarının Kilidinin Açılması” başlıklı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve geçen hafta ABD Meclis ve Senato başkanlarına gönderilen Trump’ın 2 aylık Kıbrıs raporunda, “ABD’nin, Kıbrıs’ı iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirecek adil ve sürekli bir çözüm bulunmasına bağlı olduğu” kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu himayesindeki çabalarını sürdürdüğüne işaret edilen raporda, liderlerin 1 Şubat’taki görüşmelerinde müzakerelerinin yol haritasını ortaya koyduklarını ve Yönetim ve Güç Paylaşımı, mülk iadesi, AB ile uyum, ekonomik bütünleşme, toprak düzenlemeleri, güvenlik ve garantiler de dahil ilgili bütün müzakere konularında müzakereye devam ettikleri vurgulandı.

Raporda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le irtibat kurarak ABD’nin Kıbrıs sorununun çözümüne desteğinin devam ettiği mesajını iletirken Anastasiadis’le ikili işbirliğini görüştüğüne dikkat çekildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Enerji Kaynakları Müsteşar Yardımcısı Robin Dunnigan’ın 1-2 Mart’ta 8’inci Akdeniz Forumu’nda yaptığı konuşmada İsrail ve Filistin bölgesinden Mısır, Kıbrıs, Türkiye ve ötesine Doğu Akdeniz’i bağlayacak muhtemel enerji yollarına, Büyükelçi Kathlynn Doherty’nin de Kıbrıs’ın bölgesel enerji olanaklarının kilidini açmaya yardımcı olacağından Kıbrıs’ta bulunacak bir çözümün önemine vurgu yaptığı hatırlatıldı.