 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 99.639
  • Altın 141,794
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYunanistan'da helikopter düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Trump’ın Kıbrıs raporu…

»
Trump’ın Kıbrıs raporu…
ABD Başkanı Donald Trump’ın iki aylık (Şubat-Mart 2017) Kıbrıs raporunda enerji olanaklarının önünün açılmasına atıf yapılarak ABD’nin iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne bağlılığının yinelendiği bildirildi.

Haravgi’nin “Enerji Olanaklarının Kilidinin Açılması” başlıklı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve geçen hafta ABD Meclis ve Senato başkanlarına gönderilen Trump’ın 2 aylık Kıbrıs raporunda, “ABD’nin, Kıbrıs’ı iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirecek adil ve sürekli bir çözüm bulunmasına bağlı olduğu” kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu himayesindeki çabalarını sürdürdüğüne işaret edilen raporda, liderlerin 1 Şubat’taki görüşmelerinde  müzakerelerinin yol haritasını ortaya koyduklarını ve  Yönetim ve Güç Paylaşımı, mülk iadesi, AB ile uyum, ekonomik bütünleşme, toprak düzenlemeleri, güvenlik ve garantiler de dahil  ilgili bütün müzakere konularında müzakereye devam ettikleri vurgulandı.

Raporda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le irtibat kurarak ABD’nin Kıbrıs sorununun çözümüne desteğinin devam ettiği mesajını iletirken Anastasiadis’le ikili işbirliğini görüştüğüne dikkat çekildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Enerji Kaynakları Müsteşar Yardımcısı Robin Dunnigan’ın 1-2 Mart’ta 8’inci  Akdeniz Forumu’nda yaptığı konuşmada  İsrail ve Filistin bölgesinden  Mısır, Kıbrıs, Türkiye ve ötesine Doğu Akdeniz’i bağlayacak muhtemel enerji yollarına, Büyükelçi Kathlynn Doherty’nin de Kıbrıs’ın bölgesel enerji olanaklarının kilidini açmaya yardımcı olacağından Kıbrıs’ta bulunacak bir çözümün  önemine vurgu yaptığı hatırlatıldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kasulidis Paris’te temaslarda bulunacak24 Haziran 2017 Cumartesi 11:16
  • Kidd: “İngiltere yardımcı rol istiyor”24 Haziran 2017 Cumartesi 10:05
  • Türkçe dersinden yüksek not ortalaması23 Haziran 2017 Cuma 12:43
  • Alithia: “Merkel ile Macron garantileri ve orduları istemiyor”23 Haziran 2017 Cuma 12:34
  • Limasol’da alkollü kişi etrafa ateş ederek paniğe neden oldu23 Haziran 2017 Cuma 12:33
  • DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos Atina’ya gidiyor22 Haziran 2017 Perşembe 12:56
  • Güney Kıbrıs kara para aklama yoluyla Ukrayna’dan çıkarılan paraları iade etti22 Haziran 2017 Perşembe 12:56
  • “60 sistemini değiştirmeye gidiyoruz”22 Haziran 2017 Perşembe 12:55
  • Kıbrıs'ın güneyine 2016'da 365 mülteci geldi22 Haziran 2017 Perşembe 12:54
  • Paris İklim Değişikliği Anlaşması için üç ulusal eylem planı22 Haziran 2017 Perşembe 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti