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Trump’ın kızı davalık oldu

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Trump’ın kızı davalık oldu
İtalya'da hizmet veren bir ayakkabı markası, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın şirketine dava açtı. Dava gerekçesi, Ivanka'nın bir ayakkabının tasarımını kopyalaması.

Floransa merkezli lüks ayakkabı markası Aquazzurra, Ivanka Trump’ın şirketi için ayakkabı üreten Marc Fisher Holding’e dava açtı. Aquazzurra, Wild Thing isimli modelinin neredeyse birebir kopyaladığını öne sürdü. Marka, ABD’de 785 dolara sattığı ayakkabının “taklidinin” Trump’ın şirketi tarafından “Hettie” adıyla 145 dolara satıldığını bildirdi.

New York’ta geçen yıl açılan davada, Ivanka Trump’ın da şikayet konusu eyleme dahil olduğu gerekçesiyle ifadesine başvurulması talep edildi. Trump ise Beyaz Saray’daki görevleri nedeniyle vakti olmadığı gerekçesiyle bu görevden muaf tutulmasını istedi.

Ancak davanın yargıcı Katherine Forrest geçen Cuma günü, Ivanka Trump’ın bu talebini reddederek mahkemeye ifade vermesine hükmetti. Bu kararın ardından Trump’ın Ekim ayına kadar Washington’da ifade vermesi bekleniyor.

 

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