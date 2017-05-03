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Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın yeni kitabı yayımlandı

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Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın yeni kitabı yayımlandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın çalışan kadınlara tavsiyelerinden oluşan yeni kitabı piyasaya çıktı.

Ivanka Trump'ın, "Penguin Random House" tarafından yayımlanan "Women Who Work: Rewriting the Rules for Success" (Çalışan Kadınlar: Başarının Kurallarını Yeniden Yazmak) başlıklı kitabı 2 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kitabevlerinde dağıtıma verildi.

Kitabında babası Donald Trump'tan öğrendiklerini de okurlarıyla paylaşan Trump, iş hayatında ailenin önemine vurgu yaparak kariyer tavsiyelerine odaklanıyor.

Trump ayrıca çalışan kadınlara stresle baş etmenin ve başarılı bir iş kadını olmanın yollarını anlatıyor.

Ivanka Trump, 2009 yılında da "Trump Kartı: Hayatta ve İşte Kazanma Oyunu" başlıklı bir kitap çıkarmıştı.

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