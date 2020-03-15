Trump'ın korona virüsü testi 'negatif' çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip korona virüsü testinin negatif çıktığı bildirildi.

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşme sonrasında başkanın korona virüsü testi almaya karar verdiğini ifade etti.

Conley, “Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım” ifadesini kullandı.

Geçen hafta virüs testlerinin pozitif çıktığı Brezilyalı delegasyon görüşmesinden sonra henüz yeni tip korona virüsüne dair herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Conley, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Beyaz Saray Korona virüsü ile Mücadele Görev Takımı ile yakından çalıştıklarını ifade etti.

Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin korona virüsü testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump’ın da bu testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.