Trump’ın Macron dosyası ifşa oldu: ‘Seks hayatına kadar bilgim var’

ABD Ulusal Arşivleri, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden ocak ayında kendilerine teslim edilen belgeler arasında, en az 700 sayfalık "gizli belgenin" olduğunu duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Florida'da bulunan Mar-A-Lago malikanesinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca basılmasının yankıları sürerken, ABD merkezli Rolling Stones dergisi dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Trump’ın Mar-A-Lago'daki evine yapılan baskında 15’den fazla kutu belge ele geçirilmiş ve bu belgelerde gizli kayıtların da bulunduğu ortaya çıkmıştı. Rolling Stones, FBI tarafından ele geçirilen belgelerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ait bir bölümün de olduğunu duyurdu. Trump’ın özel Macron dosyasına ait detaylar ise konuyla ait bilgisi olan ve ismi açıklanmayan iki kaynağın dergiye verdiği demeçte ortaya çıktı.

‘İSTİHBARAT KAYNAKLARI BİLGİ TAŞIDI’

Konuyla ilgili bilgisi olan iki kişi, Rolling Stone’a verdiği demeçte, Trump’ın özellikle Beyaz Saray’da geçirdiği süre boyunca ve sonrasında en yakın iş arkadaşlarından bazılarına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seks hayatı ile ilgili bilgilere sahip olduğu için övündüğünü öne sürdü. Trump, çevresindekilere, ‘istihbarat kaynakları sayesinde’ Macron’un özel hayatına dair bilgiler edindiğini söylediği belirtildi.

FBI’ın baskın sırasında ele geçirdiği Macron ile ilgili belgenin Fransa cumhurbaşkanının kişisel hayatını kapsadığı açıklanırken, FBI tarafından bu konuyla ilgili bir doğrulama gelmedi.

Kaynaklar, Trump’ın Macron hakkındaki gizli bilgileri bilmekle övündüğünü açıklarken, Fransa ve ABD hükümetlerinin bu iddiaları araştırdığını ancak bu keşfin bir tür ulusal güvenlik ihlali anlamına mı geldiğini, yoksa önemsiz bir bilgi olduğuna henüz karar veremediklerini söyledi.

‘ŞANTAJ İÇİN KULLANILABİLİR’

Hillary Clinton’ın eski bir yardımcısı olan Jennifer Palmieri, geçen hafta bu dosyanın şantaj için kullanılabilecek zarar verici bilgiler içerdiğini öne sürmüştü.

Trump ve Macron’un başkanlık döneminde gergin bir ilişkisi olduğu biliniyordu.

Fransa hükümetinden iddialara yanıt gelmezken, ABD basının ulaştığı Trump’ın basın danışmanı da iddialara yanıt vermedi.

700 SAYFALIK GİZLİ BELGE

ABD Ulusal Arşivleri, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evinden ocak ayında kendilerine teslim edilen belgeler arasında, en az 700 sayfalık “gizli belgenin” olduğunu duyurmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu, milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi.” ifadesiyle baskına tepki göstermişti.