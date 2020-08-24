Trump’ın medya danışmanı istifa etti

Başkanlık seçimlerine üç ay kala ABD’de Trump’ın medya danışmanı Kellyanne Conway “aileme odaklanacağım” diyerek istifa etti. Conway’in eşi ve çocukları Trump karşıtı mesajlarıyla gündeme gelmişti.

ABD'de başkanlık seçimlerine üç aydan kısa bir süre kalan Başkan Donald Trump’ın medya danışmanı Kellyanne Conway istifa etti.

2016’daki başkanlık seçimlerinde de Trump’a başkanlığı getiren medya kampanyasının da başında olan Conway, Trump’ın medya organizasyonları ve gazetecilerle olan münakaşalarında başkanı sıkı bir şekilde savunmasıyla adından söz ettirmişti.

Resmi bir açıklama yayımlayarak duyurduğu ayrılığının gerekçesini “ailesine odaklanmak” olarak gösteren Conway’in eşi ve çocuklarının Trump karşıtı olduğu biliniyordu.

53 yaşındaki Conway’in eşi George, daha önce başkanın akıl sağlığı durumunu be ofise uygunluğunu sorgulayan açıklamalar yapmıştı. Trump da daha önce kendisini “cehennemden gelen bir hoca” olarak tanımlamıştı.

Conway’in kızı Claudia da geçen hafta Twitter’dan annesinin Cumhuriyetçi Parti’nin kongresinde konuşması sebebiyle “mahvolduğunu” belirterek “yıllardır yaşadığı travma ve suistimal” sebebiyle aile reddinde bulunacağını söylemişti.

Ayrılık duyurusu yaptığı açıklamasında Conway “George da bazı değişiklikler yapacak. Çoğu konuda farklı düşünüyor olsak da bir konuda hemfikiriz: çocuklarımız. Ülkenin dört bir yanındaki ebeveynlerin de bildiği gibi, bu aşılmadık zamanlarda çocukların evden derslere katılmak zorunda kalması ilgiyi ve dikkatli olmayı gerektiriyor. Şu an, çocuklarım için daha az dram daha çok anne olacak” dedi. ABD’de başkanlık seçimleri 3 Kasım’da yapılacak.