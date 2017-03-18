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Trump'ın Merkel'in elini sıkmamasI ABD'de günün konusu

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Trump'ın Merkel'in elini sıkmamasI ABD'de günün konusu
Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Beyaz Saray'da ilk kez ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Oval Ofis'teki görüşmede Almanya Başbakanı'nın elini sıkmaması ikili buluşmaya damgasını vurdu.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN BEYAZ SARAY'DAKİ GÖRÜŞMEDE ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL'İN ELİNİ SIKMAMASI KAMUOYUNDA VE MEDYADA GÜNDEMİN EN ÇOK TARTIŞILAN KONULARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Beyaz Saray'da ilk kez ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Oval Ofis'teki görüşmede Almanya Başbakanı'nın elini sıkmaması ikili buluşmaya damgasını vurdu.

Muhabirlerin, iki liderin tokalaşmasını istemesi üzerine Merkel'in Trump'a dönerek, "El sıkışmak ister misiniz?" şeklindeki sorusuna Trump'ın herhangi bir tepki vermemesi, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Bazı kişiler Trump'ın, Merkel'in sözlerini duymamış olabileceği yorumunu yaptı. Alman Başbakan'ın sesini duymasına rağmen Trump'ın bilinçli olarak duymamazlıktan geldiği yorumu da ağır bastı. Sorusuna yanıt alamayan Merkel'in Trump'a şaşkın bakışı da dikkatlerden kaçmadı.

Görüşmede Trump'ın Merkel'e doğru değil de muhabirlere doğru dönerek konuşması ikili arasındaki görüşmenin beklentilerin altında geçtiği yorumlarına yol açtı.

Amerikan medyasında yoğun biçimde yer verilen olayın videosu sosyal medyada da "handshake" etiketiyle kısa süre içinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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